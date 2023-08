Google postawi na eSIM? Pixel 8 może wyjść bez gniazda SIM

Google pracuje nad kolejną generacją swoich smartfonów – Pixel 8. Możliwe, że w Stanach Zjednoczonych urządzenia te wejdą do sprzedaży w wariancie tylko eSIM.

Taki manewr nie byłby niczym dziwnym, bo już wcześniej z fizycznych SIM-ów częściowo zrezygnowała firma Apple, wprowadzając w USA warianty iPhone’ów 14 tylko z wirtualnymi eSIM-ami. Że tak może być w przypadku telefonów Google sugeruje analityk Mishaal Rahman, ekspert od rozwoju Androida.

Sugerując taki ruch Google, Mishaal Rahman od razu zastrzega, że należy do tych prognoz podchodzić z rezerwą i są to tylko jego domysły. Analityk zwrócił uwagę, że na niedawno opublikowanych przez OnLeaks renderach telefonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro nie ma miejsce na zamontowanie kart SIM. Wszystkie wcześniejsze grafiki tego typu, w poprzednich seriach Pixeli, miały takie złącze.

Take this with a grain of salt, but...the Pixel 8 and Pixel 8 Pro might be eSIM only, at least in some regions.



Nobody seems to have noticed that the renders that @OnLeaks published are missing SIM card slots on the left side. The renders he previously published of the Pixel 6,… pic.twitter.com/jlsyqTD8tC