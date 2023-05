Google ściąga z chińskich pancerniaków. Jak działa tajemniczy czujnik

Chodzi o bezkontaktowy termometr na podczerwień, który może być używany do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Zasada działania takiego czujnika jest bardzo prosta – wystarczy zbliżyć urządzenie do czoła badanej osoby, wycelowując w nią czujnik i nacisnąć przycisk pomiaru. Na takiej zasadzie działają popularne termometry bezdotykowe, sprzedawane jako osobne urządzenia.

Wbudowane w smartfony też nie są niczym nowym. W szczególności taki dodatek upodobali sobie chińscy producenci pancernych telefonów jak Ulefone, Doogee czy Oukitel, którzy zaczęli montować termometry w trakcie pandemii COVID-19, gdy wzrosło zainteresowanie takimi pomiarami, a wysoka temperatura pozwalała zidentyfikować chorego. Taki czujnik znalazł się m.in. w smartfonach Ulefone Power Armor 18, Doogee V11 czy Oukitel WP13.

Dziś ta moda już raczej przemija, ale jak wynika z doniesień polskiego dewelopera Kuby Wojciechowskiego oraz serwisu 91mobiles, termometr znajdzie się w telefonie Google Pixel 8 Pro. Czujnik został dostrzeżony obok aparatu tuż pod fleszem LED.

Że nie jest to np. druga lampa, świadczy też aplikacja w menu telefonu, która służy do pomiaru temperatury ciała. Serwis 91mobiles opublikował nawet wideo przedstawiające instruktaż samodzielnego pomiaru za pomocą Pixela 8 Pro. Z filmiku wynika, że telefon trzeba będzie zbliżyć niemal do samego czoła i po naciśnięciu ekranu, przesunąć w ciągu czterech sekund do skroni.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.



This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google



Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u