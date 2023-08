Google ułatwi przenoszenie eSIM-ów. Tak to działa

Karty eSIM wciąż są stosunkowo mało popularnym rozwiązaniem, mimo licznych przewag nad tradycyjnymi kartami SIM. Możliwość zainstalowania w swoim telefonie wirtualnej karty eSIM bez fizycznego nośnika przydaje się na przykład podczas podróży po świecie, gdy wystarczy wykupić taką usługę u międzynarodowego lub lokalnego dostawcy.

Co jednak, gdy ktoś stale używa karty eSIM i chciałby ją przenieść z jednego telefonu do drugiego? Tu zaczynają się schody, bo kartę trzeba wyrejestrować na starym urządzeniu, a następnie ponownie zarejestrować na nowym, co wymaga w najlepszym wypadku wprowadzenia zmian w swoim koncie u operatora, ale w gorszym i dość częstym – wizyty w salonie. Takie przenoszenie kart eSIM może też trwać kilka godzin, więc trudno nazwać ten proces łatwym i intuicyjnym.

Z ułatwień podczas przenoszenia kart eSIM między urządzeniami mogą się cieszyć użytkownicy sprzętu Apple, ale Android pozostawał pod tym względem w tyle. Google zapowiadał, że rozwiąże ten problem, opracowując dla Androida nowy mechanizm przenoszenia kart eSIM, zgodny ze standardami GSMA. Jednym z pierwszych operatorów, który ma wprowadzić nowe rozwiązanie, jest Deutsche Telekom.

Użytkownik AssembleDebug, który na X/Twitterze publikuje odkrycia związane ze zmianami w kodzie Androida, ujawnił, jak w praktyce wygląda ta funkcja. Wystarczy na starym telefonie zainicjować transfer eSIM, co spowoduje, że na ekranie wyświetli się kod QR. Ten kod należy zeskanować na drugim telefonie, tak jak się to robi podczas dodawania nowej karty eSIM. Po udanym zeskanowaniu cała procedura kończona jest już na nowym urządzeniu. Nie trzeba wchodzić na konto operatora, ani nawet łączyć się z internetem.

First look -

Google has already announced & working on the capability of transferring your eSIMs. Initiate transfer on current device, scan the QR displayed on other device on which you want to transfer it. Once scanned, you need to complete the process on your other device. pic.twitter.com/PmO2X4W1c9