Podróżujesz po świecie? Sprawdź easySIM

Jeździsz po świecie i chcesz mieć wszędzie dostęp do Internetu w swoim telefonie nie tylko tam, gdzie jest zasięg Wi-Fi? Możesz kupić usługę telekomunikacyjną w kraju, w którym będziesz przebywać, albo skorzystać z roamingu. Z tym nie ma większego problemu, jeśli podróżujesz po Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym obowiązuje tak zwany roaming UE. W krajach tych zapłacisz za usługi telekomunikacyjne, w tym Internet w telefonie tak, jak w Polsce (w myśl zasady "Roam Like at Home").

Gorzej, jeśli opuścisz EOG i pojedziesz/polecisz na przykład do Turcji. Tam stawki za transmisję danych w roamingu są dużo wyższe, na przykład ponad 30 zł za 1 MB (w Orange). Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z oferty brytyjskiej marki easySIM.

easySim.global, część rodziny firm easy, uruchomiła nową usługę transmisji danych w roamingu dla ponad 150 krajów na całym świecie, oferując użytkownikom spore oszczędności podczas korzystania ze smartfonów za granicą. Usługa w formie przedpłaconej karta eSIM zapewnia podróżującym Internet na smartfony i tablety na całym świecie, co oznacza, że możesz korzystać z Internetu po stałych, stosunkowo niskich cenach.

Jak skorzystać z easySIM?

Po prostu wybierz kraj docelowy i pakiet danych na stronie www.easySim.global, a następnie załaduj kartę eSIM z kodu QR w powitalnym e-mailu. Ustaw nową kartę eSIM jako domyślną transmisji danych po wylądowaniu w miejscu docelowym i gotowe. Aby korzystać z karty eSIM, musisz mieś urządzenie, które je obsługuje. Taka funkcja znajduje się w nowych iPhone'ach, a także w wielu smartfonach z Androidem.

Z oferty easySim może skorzystać każdy, kto podróżuje po świecie, niezależnie od kraju pochodzenia lub operatora sieci komórkowej. Na przykład osoby z Wielkiej Brytanii odwiedzające popularne miejsca docelowe, takie jak Turcja, Stany Zjednoczone, Maroko czy Tajlandia, mogą uzyskać znaczne oszczędności na roamingu danych w porównaniu ze standardowymi umowami mobilnymi. Podobnie Amerykanie przybywający do Austrii, Australijczycy uczęszczający do Ashes, Hindusi zainteresowani Islandią lub Hiszpanie zwiedzający Singapur mogliby zaoszczędzić pieniądze na danych mobilnych w porównaniu z ofertami swoich operatorów. Dotyczy to również Polaków.

Ile to kosztuje?

Koszt transmisji danych w roamingu z easySIM zależy od kraju, na terenie którego będziemy korzystać z usługi. Na przykład pakiety dla Turcji wyglądają tak:

3,5 funta (18 zł) za 1 GB na 7 dni,

(18 zł) za 1 GB na 7 dni, 7 funtów (36 zł) za 3 GB na 30 dni,

(36 zł) za 3 GB na 30 dni, 10 funtów (52 zł) za 5 GB na 30 dni,

(52 zł) za 5 GB na 30 dni, 15 funtów (78 zł) za 10 GB na 30 dni,

(78 zł) za 10 GB na 30 dni, 25 funtów (129 zł) za 20 GB na 30 dni.

Lato już nadeszło, ale osoby podróżujące w interesach i wczasowicze mają już dość kosztów roamingu, kiedy korzystają ze smartfonów lub tabletów za granicą. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Sir Steliosem, aby zmierzyć się z dużymi graczami rynku telefonii komórkowej i chronić konsumentów przed szokującymi rachunkami.

– powiedział Jim Guest, współzałożyciel easySIM

