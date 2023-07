Darmowy roaming dla Ukrainy przedłużony na kolejny rok

Operatorzy są zgodni. Ukraińcy mogą korzystać z roamingu w Unii Europejskiej przez kolejny rok za darmo.

Dostęp do darmowego roamingu dla Ukraińców w UE został przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Decyzję o tym podjęło 22 operatorów w Unii Europejskiej i 7 operatorów z Ukrainy. Wszystko po to, by nadal mogli pozostawać w kontakcie z bliskimi, którzy zostali w kraju.

Komisja Europejska pomogła

Umowa o redukcji opłat za połączenia międzynarodowe została podpisana w kwietniu 2022 roku. Do przedłużenia dostępu do darmowego roamingu w UE dla Ukraińców przyczyniła się Komisja Europejska. Regulatorzy Unii Europejskiej zajmujący się komunikacją elektroniczną (BEREC) przeanalizowali efektywność (pełny raport), zyski i straty płynące z umowy między operatorami z krajów unijnych i Ukrainy i znaleźli sporo plusów tego rozwiązania.

We wrześniu 2022 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Ukraina docelowo dołączy do strefy roamingowej Unii Europejskiej. W kwietniu 2023 roku specjalnie do tego utworzona komisja zatwierdziła propozycję zasad, na jakich miałaby odbyć się integracja. Kolejny krok leży po stronie naszych wschodnich sąsiadów. Muszą oni bowiem dostosować swoje prawo telekomunikacyjne do tego, które panuje na terenie wspólnoty.

Ostateczna decyzja należy do Parlamentu Europejskiego, a na razie Ukraińcy mogą korzystać z darmowego roamingu przez kolejne 12 miesięcy. Z tej możliwości korzystają miliony Ukraińców, którzy musieli uciekać ze swojego kraju, oraz ich bliscy, którzy w kraju zostali.

