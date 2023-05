Tańszy roaming na Bałkanach już niedługo

Już niedługo spadną ceny roamingu na Bałkanach zachodnich. Wycieczka do Czarnogóry, Serbii czy Macedonii będzie jeszcze prostsza.

Wizyta w sanktuarium w Medjugorje, plaża w Czarnogórze, a może monastery w Serbii? Nie ważne czy pojedziecie tam, czy może skuszą was tanie loty do Tirany lub czarter do Ochrydy. Już niedługo roaming w rejonie Bałkanów Zachodnich będzie wyraźnie tańszy.

Zachodnie Bałkany obniżą stawki za roaming

Łącznie aż trzydziestu ośmiu operatorów telekomunikacyjnych ustaliło stopniowe obniżanie kosztów roamingu. Wszystko zacznie się już w tym roku. Pierwszego października ceny maksymalne za jeden gigabajt spadną do 18 euro. W 2026 spadną one do 14 euro, a w 2028 do 9 euro. Wszystko zgodnie z umową z Tirany między Unią Europejską a krajami zachodnich Bałkanów.

Tyle ceny maksymalne. Operatorzy z Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Macedonii czy terenu Kosowa pracują jednak nad kolejnymi własnymi pakietami poniżej cen maksymalnych.

Same Bałkany już od 2019 powoli dopasowują swoją politykę roamingową do Unii Europejskiej. Największym krokiem była rezygnacja z roamingu pomiędzy samymi krajami Bałkanów Zachodnich w 2021.

