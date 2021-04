Głośniki stereo w smartfonach - hit czy kit? [ankieta]

Czy zwracacie uwagę na to, jakie głośniki grają w Waszych smartfonach i czy bylibyście skłonni dopłacić do tego, żeby grały lepiej?

W 2004 roku na rynku zadebiutowała Motorola E398. Nie jest to może model szczególnie często wspominany, a już na pewno nie zyskała sobie takiej rozpoznawalności, jak legendarna Motorola V3 RAZR. Motorola E398 miała jednak pewną cechę, która w tamtych czasach mocno wyróżniała ją na tle konkurencji: była jednym z pierwszych telefonów wyposażonych w głośniki stereo, a producent chętnie się tym faktem chwalił w ramach kampanii marketingowej.

Wspominam o tym, bo przez lata komórki, a później smartfony, stały się dla większości z nas głównym sposobem odbioru multimediów: muzyki, filmów, gier. Wydawać by się mogło, że głośniki stereo będą miały w tym spory udział, a jednak w praktyce wyszło inaczej i funkcja ta nigdy nie przyjęła się jako standard. Choć przez ostatnich kilka lat mogliśmy oglądać szereg smartfonów chwalonych właśnie za obecność głośników stereo - np. HTC One, Sony Xperia Z2 czy Razer Phone - to były to pojedyncze przypadki, które nie znajdowały wielu naśladowców.

Wydaje się jednak, że ostatnimi czas coś się zaczęło w tej materii zmieniać. Większość tegorocznych flagowców ma na pokładzie jakąś formę stereo - jeśli nie w formie dwóch niezależnych głośników, to przynajmniej z wykorzystaniem głośnika do rozmów. Producenci też wydają się chętniej stawiać na ten aspekt w swoim marketingu, czego koronnym przykładem jest zastosowanie w najnowszym Xiaomi Mi 11 Ultra głośników firmy Harmann (nad którymi tak swoją drogą od wczoraj rozpływa się nasz naczelny). Wreszcie - i być może najważniejsze - funkcja ta w końcu trafiła do urządzeń ze średniej półki cenowej, takich jak chociażby Xiaomi Poco X3 Pro. Mówiąc krótko: głośniki stereo w smartfonach chyba nigdy do tej pory nie były tak popularne i tak łatwo dostępne.

Zobacz: Allegro reklamuje podróbki telefonów... bo inni też tak robią

Zobacz: Clubhouse po pierwszym miesiącu

Tylko czy rzeczywiście dla konsumentów ma to większe znaczenie? Ile osób w ogóle zwraca uwagę na obecność głośników stereo na etapie wyboru smartfona i ilu z nich byłoby skłonnych do takiej funkcji dopłacić? Sami w redakcji zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i mamy nadzieję, że pomożecie nam w znalezieniu odpowiedzi. Wystarczy, że odpowiecie w naszej ankiecie oraz podzielicie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.

Ankieta Czy Twój smartfon ma głośniki stereo? Tak, dlatego go kupiłem Tak, ale w zasadzie z nich nie korzystam Nie, ale chciałbym, żeby miał Nie i wcale mi na nich nie zależy Nie wiem - nie ma to dla mnie znaczenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne