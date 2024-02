Galaxy A35 5G. Znamy ceny, premiera coraz bliżej

O nadchodzącym Galaxy A35 5G słychać już od tygodni. Choć specyfikacja smartfonu jest już całkiem dobrze znana, zagadką pozostawały ceny. Już je znamy.

Samsung Galaxy A35 5G wypłynął w przeciekach już w listopadzie zeszłego roku i od tego czasu przewija się w kolejnych doniesieniach. Najciekawszą zmianą w porównaniu do poprzedniej generacji jest wygląd bardziej przypominający flagowce. Przede wszystkim znika wycięcie na aparat selfie w kształcie litery V, które zawsze zdradzało, że mamy do czynienia z telefonem budżetowym. Teraz Samsung zrobił to subtelniej – wycięcie jest okrągłe, a dodając do tego eleganckie ramki na bokach obudowy oraz układ aparatów całość telefon bardziej przypomina flagowce w rodzaju Galaxy S24.

Pod względem specyfikacji to oczywiście średnia półka, ale całkiem przyzwoita. Samsung Galaxy A35 5G wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,6 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz.

Za szybkość pracy odpowiada układ Exynos 1380, któremu towarzyszy 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na swoje aplikacje i dane użytkownicy będą mieli 128 lub 256 GB pamięci UFS, z opcją rozbudowy za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Sekcję foto tworzą trzy tylne aparaty – główny 50 Mpix (f/1,8), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) oraz makro 5 Mpix (f/2,4) – a także przedni 13 Mpix.

Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Wszystkim zarządza Android 14 z One UI 6.1. Ochronę przed pyłem i wnikaniem wody zapewni ochrona na poziomie IP67.

Ile będzie kosztował Galaxy A35 5G?

Z najnowszych przecieków OnLeaks wynika, że europejska cena Galaxy A35 5G w wariancie 6+128 GB ma wynosić 379 euro, czyli w Polsce powinno to być 1649 zł. Model 8+256 GB oznaczać ma wydatek 449 euro, czyli realnie w Polsce może to być 1949 zł. Jak jednak zastrzega OnLeaks, różnice w cenach w zależności od rynku mogą sięgnąć w górę 20 euro, czyli około 85 zł. W Polsce byłoby to więc maksymalnie 1749 zł i 2049 zł.

Dla przypomnienia poprzednik, Galaxy A34 5G, kosztował w Polsce na start 1899 zł i 2149 zł, co wydawało się kwotą nieco wygórowaną. Gdyby Samsung faktycznie zdecydował się na obniżenie ceny, zwłaszcza do tego najniższego poziomu, w połączeniu z odświeżonym wyglądem Galaxy A35 5G może zyskać spora popularność.

Galaxy A35 5G będzie dostępny w kolorach: niebieskim Awesome Ice Blue, żółtym Awesome Lemon, liliowym Awesome Lilac oraz granatowym Awesome Navy.

Zobacz: Samsung Galaxy A55 5G pozuje na zdjęciach. Premiera wkrótce

Zobacz: Debiutuje Realme 12+ 5G. To kolejny przedstawiciel rodziny „dwunastek”



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, OnLeaks, Android Headlines

Źródło tekstu: Android Headlines