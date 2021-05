Oppo z Czerwonej Planety, czyli Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Chiny ścigają się ze Stanami Zjednoczonymi w eksploracji Marsa, a kilka dni temu kosmicznej agencji z tego kraju udało się umieścić na Czerwonej Planecie sondę Tianwen-1 z łazikiem Zhurong. To wydarzenie uczciła firma Oppo, prezentując telefon Find X3 Pro w specjalnej wersji Mars Exploration Edition.

Oppo Find X3 Pro to najnowszy flagowiec chińskiego producenta, który został zaprezentowany w marcu. Teraz do sprzedaży wchodzi jego specjalne wydanie Mars Exploration Edition. Telefon ma upamiętnić udaną próbę lądowania chińskiej sondy.

Find X3 Pro Mars Exploration Edition od podstawowego modelu różni się przede wszystkim kolorem obudowy. Producent wybrał srebrnoszary, co może wydawać się mało efektowne, ale dodatkowych wrażeń wizualnych ma dostarczać powłoka z lekko matowego szkła AG z metalicznym połyskiem, co nawiązuje do materiałów wykorzystywanych do konstrukcji pojazdów kosmicznych. Na tylnym panelu znalazł się też napis MARS 2021 oraz Utopia Planitia – jest to równina na Czerwonej Planecie, gdzie wylądowała sonda Tianwen-1.

Marsjański charakter zestawu podkreśla także pudełko, w jakim ma być sprzedawany Find X3 Pro Mars Exploration Edition. Telefon umieszczony jest w wytłoczce, która ma nawiązywać kolorem do marsjańskiej gleby, znalazła się tam także dodatkowa plansza z odzwierciedleniem powierzchni planety.

Kolejna zmiana to oprogramowanie. Interfejs telefonu został ozdobiony marsjańskim motywem oraz dynamicznymi tapetami ze zdjęciami Czerwonej Planety. Tapety przechodzą w ciągu doby zmiany, które stanowią wyobrażenie tego, jak zmienia się z upływem czasu powierzchnia Marsa. Na tym jednak nie koniec – ciekawym dodatkiem są trzy dodatkowe filtry aparatu. Posługując się nimi, można robić zdjęcia „jak z Marsa”.

Pod względem specyfikacji kosmiczny Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition nie różni się od podstawowej wersji. Telefon ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest Snapdragon 888, któremu pomaga aż 16 GB pamięci RAM. Na dane przewidziano 512 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator 4500 mAh można szybko naładować z mocą 65 W.

A ile kosztuje OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition? Telefon wszedł do sprzedaży w Chinach, gdzie został wyceniony na kwotę 6999 juanów, czyli nieco ponad 4 tys. zł. Nie wiadomo, czy ten wariant pojawi się na innych rynkach, ale należy w to wątpić.

