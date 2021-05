Oppo Reno5 A - powstaje kolejny niedrogi smartfon z 5G

Oppo szykuje kolejnego niedrogiego smartfona z 5G. Model Reno5 A został odnaleziony w Konsoli Google Play.

Oppo nie odpuszcza i cały czas rozbudowuje swoją ofertę smartfonów ze średniego segmentu. Jednym z nich będzie nowy reprezentant serii Reno - Oppo Reno5 A - który pojawił się w Konsoli Google Play.

Oppo Reno5 A będzie niedrogim smartfonem z obsługą łączności 5G. Z przecieku dowiadujemy się, że będzie wyposażony w nieco wysłużony już procesor Qualcomm Snapdragon 765G oraz 6 GB RAM. Wyświetlacz będzie się mógł pochwalić rozdzielczością 1080x2400 i prawdopodobnie będzie to ta sama jednostka, którą znamy z modelu Reno5 5G, a więc panel AMOLED o przekątnej 6,43" i odświeżaniu 90 Hz. Urządzenie będzie pracować pod kontrolą Androida 11.

Poza specyfikacją do sieci trafiły także rendery przedstawiające nadchodzący model. Zostały one opublikowane przez Evana Blassa, w związku z czym o ich wiarygodność nie mamy większych obaw.

Czy Oppo Reno5 A zawita do Polski? Tego jeszcze nie wiemy, ale wydaje sie to mało prawdopodobne. Jego poprzednik, Oppo Reno3 A, dostępny wyłącznie na rynku japońskim i raczej nic nie wskazuje na to, żeby tym razem miało być inaczej.

