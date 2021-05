Pojawia się specyfikacja Oppo Reno6 Pro i Reno6 Pro+

Już niedługo pojawią się nowe telefony chińskiego Oppo. Teraz poznaliśmy dużą część specyfikacji modeli Reno6 Pro. i Reno6 Pro+.

O tym, że telefony Oppo Reno6 Pro i Oppo Reno6 Pro+ pojawią się w maju już informowaliśmy. Wtedy też pojawiały się informacje, że pierwszy z modeli będzie miał układ MediaTek Dimensity 1200, natomiast drugi - Snapdragona 870. Teraz poznaliśmy więcej informacji na temat nadchodzących smartfonów. Potwierdziły się jednocześnie pierwotne doniesienia. Oba telefony mają mieć wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala oraz aparat przedni 32 Mpix. Wersja bez plusa będzie miała główny sensor aparatu tylnego 64 Mpix. Będą mu towarzyszyć trzy inne sensory - 8 Mpix (szeroki kąt), 2 Mpix (czujnik głębi) i 2 Mpix (makro).

W przypadku modelu z plusem jest to 50 Mpix + 16 Mpix (szeroki kąt) + 8 Mpix (teleobiektyw) + 2 Mpix (czujnik głębi). W obu przypadkach akumulator będzie miał 4500 mAh, a naładujemy go dzięki technologii 65 W. Seria Reno jest bardzo bogata i jest aktualizowana dwa razy do roku. O wiele bardziej konserwatywny Oppo pozostaje w segmencie flagowców. Tam to miejsce zarezerwowane jest dla mniej licznej serii Find.

Zobacz: Android 11 i ColorOS 11 dla kolejnych telefonów Oppo. Zobacz, czy dostaniesz aktualizację!

Zobacz: Oppo K9 5G oficjalnie debiutuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: myfixguide, wł