Oppo K9 5G oficjalnie debiutuje

Oppo zaprezentował dzisiaj prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, nowy telewizor i opaskę sportową. Telewizor nosi jednak nazwę wprost oddająca hołd telefonowi Oppo K9 5G. Oczywiście ten smartfon również ujrzał dzisiaj światło dzienne. Ma on wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala, a jego sercem jest Qualcomm Snapdragon 768. Pod względem pamięci do sprzedaży wejdą dwa warianty. Jeden z nich ma 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a drugi 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny jest potrójny i ma 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix, natomiast przedni sensor ma 32 Mpix. Akumulator ma z kolei pojemność 4300 mAh. Można go szybko naładować dzięki technologii 65 W. Na szczęście nie zabrakło jacka 3,5 mm.

Oczywiście systemem operacyjnym jest Android 11 z autorską nakładką Oppo, czyli ColorOS 11.1. Wersja 8/128 kosztuje 1999 juanów (około 1170 złotych), natomiast 8/256 kosztuje 2199 juanów, czyli około 1287 złotych. Urządzenie już teraz znajduje się w przedsprzedaży na rynku chińskim. Jak zwykle na takim etapie nic nie wiadomo na temat dostępności poza Chinami. Często Oppo prezentuje swoje modele i w Europie, jednak lubi on zmieniać nazwy swoich telefonów na innych rynkach.

