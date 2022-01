Zegarek Facebooka będzie miał odłączany wyświetlacz i aparat

Firma Meta (czyli Facebook) pracuje nad zaawansowanym inteligentnym zegarkiem z obrotowym i odłączanym wyświetlaczem i nawet trzema aparatami fotograficznymi do celów wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Serwis LetsGoDigital natknął się na patent złożony w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) przez firmę Facebook Technologies, działającą obecnie pod nazwą Meta Platforms. W zatwierdzonej i opublikowanej 13 stycznia 2022 roku dokumentacji znajduje się szczegółowy opis dwóch modeli inteligentny zegarków z funkcjami, których obecnie próżno szukać w tego typu sprzęcie.

Pierwsze z urządzeń ma kwadratowy, odłączany wyświetlacz z aparatem fotograficznym, natomiast drugi zegarek ma okrągły ekran (obracany) z wieloma obiektywami (co najmniej dwoma). Duża część funkcji w obu urządzeniach jest jednak taka sama.

W dokumentacji opisany jest głównie smartwatch z trzema obiektywami. Każdy z nich jest nieco inny, na przykład jest obiektyw do zdjęć makro, teleobiektyw czy obiektyw szerokokątny. Taka różnorodność ma umożliwić użytkownikowi łatwo dostosować pole widzenia aparatu. Zmiana obiektywu nad aparatem następuje poprzez obrócenie ekranu, który na miejscu utrzymywany jest za pomocą magnesów. Użytkownik dokonuje wyboru konkretnego obiektywu poprzez ustawienie go na pozycji godziny 12-ej.

Zegarek z aparatem do VR i AR

Aparaty w zegarkach można wykorzystać do robienia zdjęć i kręcenia filmów, które następnie można publikować w mediach społecznościowych. Rozwiązanie to przyda się również w czasie wideokonferencji. Wdrożenie rozwiązań wieloobiektywowych w zegarkach to jednak przede wszystkim ukłon w stronę wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości. Dopełnieniem takiego urządzenia może być wyświetlacz montowany na głowie lub inteligentne okulary. Nad tymi ostatnimi Facebook już pracuje (Projekt Nazare) i są one pokazane w dokumentacji patentowej, a w 2021 roku pokazał prototyp zestawu słuchawkowego AR o nazwie kodowej Project Cambria.

Zegarek firmy Meta ma oczywiście komplet standardowych sensorów, takich jak pulsometr, czujnik temperatury ciała, miernika podczerwieni, czujnika ruchu i czujników rozpoznawania aktywności. Smartwatch da się również sparować ze smartfonem.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji patentowej.

