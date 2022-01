Razer X Fossil Gen 6 to nowy zegarek dla graczy

Firma Razer ogłosiła na targach CES 2022 w Las Vegas nawiązanie współpracy z marką Fossil, czego efektem będzie inteligentny zegarek dla graczy, Razer X Fossil Gen 6. Zegarek będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu, ale w ograniczonej liczbie sztuk.

Razer X Fossil Gen 6 to smartwatch oparty na platformie Snapdragon Wear 4100+. Zapewnia ona użytkownikom wysoką wydajność, w tym krótszy czas ładowania aplikacji (80% w 30 minut), większą responsywność działania i mniejsze zużycie energii. Zegarek pracuje pod kontrolą systemu Wear OS by Google (w 2022 roku oprogramowanie będzie można zaktualizować do Wear OS 3) i oferuje użytkownikom funkcje związane z dbałością o kondycję psychofizyczną.

Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z firmą Fossil podczas projektowania limitowanej edycji smartwatcha i zaprezentować Razer X Fossil Gen 6 społeczności graczy na całym świecie. Zawsze szukamy okazji, aby docenić styl życia graczy i oferować im produkty, które nie tylko dobrze wyglądają, ale także wnoszą dodatkową wartość do ich życia. Właśnie dlatego troska o dobre samopoczucie psychofizyczne graczy jest sercem Razer X Fossil Gen 6. Ten smartwatch, wykorzystujący innowacyjną technologię Fossil i kultową estetykę Razera, będzie idealnym dodatkiem, który pozwoli im wyprzedzić konkurencję.

– powiedział Addie Tan, Associate Director, Business Development w Razerze

W firmie Fossil, wraz z Wear OS by Google i Qualcomm Technologies, nasze zespoły zawsze dążą do wprowadzenia nowych innowacji, które możemy potem zaoferować użytkownikom. Cieszymy się, że możemy współpracować z najlepszym w swojej klasie partnerem – firmą Razer. Dzięki wielkiej światowej społeczności, Razer zaprojektował i zbudował największy ekosystem sprzętu, oprogramowania i usług skoncentrowany na graczach. Branża gier ogromnie się rozwinęła w ciągu ostatnich lat i jesteśmy podekscytowani współpracą nad smartwatchem dostosowanym do stylu życia graczy. Dbałość o dobrą kondycje psychofizyczną jest również niezwykle ważna dla naszych klientów, a Gen 6 został zaprojektowany z myślą o codziennych celach zdrowotnych użytkownika – niezależnie od tego, czy potrzeba mu chwili na zresetowanie za pomocą sesji oddechowej z przewodnikiem, śledzenie snu czy monitorowanie tętna podczas dnia wypełnionego graniem.

– mówi Steve Evans, dyrektor ds. marki Fossil Group EVP

Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 ma czarną obudowę w rozmiarze 44 mm oraz trzy cyfrowe tarcze zegarka z elementami pochodzącymi z interfejsu użytkownika znanego z oprogramowania Razera. W opakowaniu znajdą się dwa wymienne silikonowe paski z mocowaniem 22 mm w kolorze czarnym i zielonym.

Gen 6 może ma pulsometr, czujnik SpO 2 , monitoruje też jakość snu. Użytkownicy zegarka będą mogli korzystać z wcześniejszych aktualizacji udostępnionych przez Fossil Group, w tym śledzenia poziomu wydolności cardio, które pokazuje oszacowany pułap tlenowy na podstawie tętna spoczynkowego i danych biometrycznych użytkownika. Wskazuje to ogólny stan układu sercowo-oddechowego na przestrzeni czasu. Nie zabraknie tu również funkcji monitorowania kondycji bez użycia rąk.

Najważniejsze informacje o zegarku:

obudowa, górny pierścień i boczne przyciski wykonane ze stali nierdzewnej,

koperta w rozmiarze 44 mm,

cyfrowy wyświetlacz dotykowy 1,28” (326 ppi),

wodoodporność do 3 ATM (30 metrów),

konfigurowalne funkcje pokręteł i przycisków,

wymienne paski 22 mm,

zwiększona wydajność i niższe zużycie energii dzięki Snapdragon Wear 4100+,

łączność: Bluetooth® 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE,

czujniki: akcelerometr, żyroskop, kompas, wysokościomierz, tętno PPG, SpO 2 , Off-body IR, światło otoczenia,

, Off-body IR, światło otoczenia, Wear OS by Google,

1 GB RAM-u i 8 GB pamięci masowej,

4-pinowe szybkie ładowanie USB z krążkiem magnetycznym.

Dostępność i cena

Razer X Fossil Gen 6 jeszcze w tym miesiącu będzie dostępny na stronach www.fossil.com i www.razer.com oraz u wybranych sprzedawców detalicznej w ograniczonej liczbie tylko 1337 sztuk. Zegarek został wyceniony na 329 dolarów (1329 zł).

