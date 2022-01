Garmin Venu 2 Plus i Garmin vívomove Sport – nowe smartwache zaprezentowane

Garmin zaprezentował dwa nowe inteligentne zegarki – bardziej zaawansowany Venu 2 Plus oraz hybrydowy vívomove Sport. Pierwszy to dobra propozycja dla użytkowników, którzy szukają wszechstronnego smartwatcha z funkcjami sportowymi, drugi skierowany jest do wielbicieli klasycznego stylu.

Garmin Venu 2 Plus

Venu 2 Plus bazuje na popularnej serii Venu 2. Jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych z kopertą 5 ATM o średnicy 43 mm, bezelem i elementami ze stali nierdzewnej oraz 20-milimetrowym silikonowym paskiem.

Zegarek otrzymał także ekran dotykowy AMOLED w rozmiarze 1,3 cala (416 × 416), chroniony szkłem Gorilla Glass 3 z opcjonalnym trybem always-on. Producent obiecuje czas pracy na baterii do 9 dni w trybie smartwatcha i do 8 godzin w trybie GPS + muzyka.

Venu 2 Plus oferuje sporo przydatnych funkcji smart, w tym opcję odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych. Umożliwia także korzystanie z asystenta głosowego w kompatybilnym smartfonie w celu m.in. wysyłania wiadomości tekstowych, zadawania pytań, sterowania kompatybilnymi urządzeniami smart home.

Użytkownik Venu 2 Plus będzie mógł korzystać z zaawansowanych funkcji monitorowania zdrowia i kondycji. Producent proponuje m. in.: wskazówki Firstbeat Analytics, monitorowanie energii Body Battery, monitorowanie poziomu stresu, ocenę jakości i wskazówki na temat snu, całodobowe pomiary tętna oraz pulsoksymetr. Z kolei funkcje monitorowania zdrowia kobiet umożliwiają rejestrowanie przebiegu cyklu menstruacyjnego i ciąży. Kolejną aplikacją jest Health Snapshot rejestrująca kluczowe statystyki zdrowotne przez 2 minuty i generująca raport, który użytkownicy mogą udostępnić swojemu lekarzowi.

Nowy Venu 2 Plus ma też GPS. W menu znajdziemy ponad 25 wbudowanych trybów sportowych, które pozwolą zadbać o aktywność za pomocą ćwiczeń, takich jak bieganie, spacery, treningi HIIT, pilates, jazda na rowerze czy wędrówki piesze.

Ułatwieniem są animowane wskazówki treningowe na urządzeniu, a także możliwość pobierania i dostosowywania zestawów ćwiczeń. Treningi są dostępne w aplikacji Garmin Connect, a łącznie ćwiczeń jest aż 1400. Adaptacyjne plany treningowe Garmin Coach umożliwiają przygotowanie się do startu w półmaratonie lub biegu na 5 km albo 10 km.

Co ważne, wszystkie funkcje Venu 2 Plus są wliczone w cenę zegarka – nie jest wymagana dodatkowa subskrypcja.

Venu 2 Plus oferuje również możliwość odtwarzania muzyki (do 650 utworów, w tym możliwość pobrania playlist ze Spotify, Amazon Music lub Deezer), płatności zbliżeniowe Garmin Pay, a także powiadomienia ze smartfonu. Aplikacje, tarcze zegarka i inne elementy umożliwiające personalizację smartwatcha dostępne są do pobrania ze sklepu Connect IQ. Venu 2 Plus może być używany zarówno ze smartfonami Apple, jak z Androidem.

Smartwatch Venu 2 Plus jest oferowany w sugerowanej cenie detalicznej 449,99 euro (2054 zł), można go kupić na stronie garmin.com.

Garmin vívomove Sport

Garmin vívomove Sport to hybrydowy smartwatch, który łączy klasyczny wygląd analogowego zegarka z funkcjami smart, oferuje też opcje monitorowania zdrowia i aktywności sportowej. Jego koperta o wytrzymałości 5 ATM ma wymiary 40 × 40 × 11,0 mm, połączona jest z paskiem 20 mm. Zastosowany w zegarku wyświetlacz OLED ma rozdzielczość 72 × 154 pikseli. Czas pracy vívomove Sport wynosi do 5 dni.

Wyświetlacz jest dotykowy i prezentuje istotne informacje o stanie zdrowia, takie jak pomiary energii Body Battery, poziom stresu, tętno czy saturacja krwi tlenem. Także i tu znalazły się funkcje zdrowia kobiet, w tym monitorowanie cyklu menstruacyjnego i ciąży.

Nowy vívomove Sport umożliwia monitorowanie ulubionych aktywności, takich jak bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, joga czy trening siłowy. Po połączeniu z GPS w telefonie możliwe jest dokładne śledzenie dystansu i tempa podczas wysiłku na świeżym powietrzu.

W modelu vívomove Sport nie zabrakło powiadomień ze smartfonu, zegarek ma też osobny ekran kalendarza.

Sugerowana cena detaliczna zegarka wynosi 179,99 euro, czyli 822 zł.

