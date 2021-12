Zegarki Huawei Watch 3 zyskują aplikacje radiowe

Aplikacje Radia Zet oraz Antyradia zostały zintegrowane z HarmonyOS i są dostępne dla inteligentnych zegarków z serii Huawei Watch 3.

Integracja aplikacji radiowych z HarmonyOS umożliwia użytkownikom smartwatchy Huawei z serii Watch 3 słuchanie radia na żywo. Na ekranie zegarka będzie wyświetlany program oraz piosenka grana w danym momencie. Przejrzysty, prosty i intuicyjny layout aplikacji sprawia, że korzystanie z niej powinno być proste i przyjemne. Teraz każdy użytkownik może słuchać tych dwóch stacji radiowych tam, gdzie chce – w drodze do pracy, na spacerze, podczas treningu czy zakupów, bez obaw, że przegapi ulubiony program.

Watch 3 i Watch 3 Pro to pierwsze smartwatche firmy Huawei działające w oparciu o system HarmonyOS. Urządzenia wyróżniają się eleganckim designem, długim czasem pracy na jednym ładowaniu oraz mnogością funkcji. Oprócz tych monitorujących zdrowie, sen, czy kondycję fizyczną, smartwatche z serii Watch 3 obsługują również eSIM, dzięki czemu użytkownik może korzystać z tego samego numeru telefonu w smartfonie i smartwatchu. W serii Watch 3 znajduje się również preinstalowany sklep z aplikacjami AppGallery, który umożliwia instalowanie dodatkowych aplikacji na urządzenie.

Huawei AppGallery to sklep, który globalnie oferuje dostęp do ponad 177 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS, a więc w pełni funkcjonalnych na urządzeniach Huawei opartych o autorski system usług mobilnych. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 560 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Sklep jest częścią ekosystemu opartego na Huawei Mobile Services (HMS), w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei