Doogee Blade10 Ultra: płaski pancerniak za niewielkie pieniądze

Doogee rozbudowuje serię płaskich pancerniaków z serii Blade10. Do przedsprzedaży trafił Doogee Blade10 Ultra, dostępny za przystępną cenę.

W lipcu producent wprowadził do portfolio smartfony Blade10 i Blade10 Pro, wyróżniające się płaskimi obudowami i niewysoką cenę. Teraz dołączył do nich Doogee Blade10 Ultra, którego nazwa sugeruje wyśrubowaną specyfikację. Niestety, to kolejny model budżetowy, choć ma kilka ciekawych cech.

Doogee Blade10 Ultra zmieści się w każdej kieszeni

Doogee Blade10 Ultra również kusi grubością zaledwie 10,7 mm i relatywnie niewielką masą 240 g. To może być dobry wybór dla tych, których zniechęcają typowe pancerniaki o urodzie cegły.

Ciekawym detalem jest przezroczysty panel z tyłu obudowy, pod którym widać elementy stylizowane na wnętrze telefonu. Doogee Blade10 Ultra powinien dzielnie znieść wszystkie trudy pracy: jest wytrzymały na pył i wodę zgodnie z normami IP68 i IP69K, a do tego spełnia wymogi testów MIL-STD-810H.

Z przodu znalazł się ekran IPS o przekątnej 6,56 cala, w rozdzielczości HD+ i z odświeżaniem 90 Hz. Jasność wyświetlacza to niestety tylko 400 nitów. Doogee zachwala, że telefon zapewnia zgodność z Widevine L1, co pozwala oglądać wideo VoD w jakości HD.

Sercem Doogee Blade10 Ultra jest budżetowy układ Unisoc T606, który nawet z pomocą 8 GB RAM nie zapewni dużej wydajności. Pamięć wewnętrzna ma 256 GB, można też dołożyć kartę microSD

Nowy pancerniak Doogee połączy się z siecią 4G (Dual SIM) i Wi-Fi 5, ma także Bluetooth i NFC z płatnościami Google. Na boku obudowy znalazł się czytnik linii papilarnych, którego zabrakło w Blade10 i Blade10 Pro.

Główny aparat w Doogee Blade10 Ultra ma rozdzielczość 50 Mpix, przedni pozwala na robienie zdjęć 8 Mpix.

Energię dostarcza akumulator 5150 mAh z ładowaniem 10 W, a wszystkim zarządza Android 14 z dwoma trybami pracy – można mieć osobną przestrzeń do zastosowań prywatnych, a osobną do pracy.

Doogee Blade10 Ultra nie ma zbyt imponującej specyfikacji, ale jego płaska obudowa i ciekawy wygląd mogą zainteresować bardziej oszczędnych użytkowników. Telefon kosztuje w sklepie producenta 260 USD, czyli około 1030 zł.

Źródło zdjęć: Doogee

Źródło tekstu: Opracowanie własne