Biedronka kusi hitem Xiaomi. Ogromny rabat i ostatnia szansa na zakup

Zamiast eksperymentów z firmami krzakami, postaw na opaskę sportową Xiaomi Redmi Smart Band Pro. To był hit za 249 zł, ale teraz, za 135 zł, wręcz żal nie brać. Tylko trzeba się spieszyć.

Duży ekran, wytrzymałość i aż 14 dni na jednym ładowaniu

Xiaomi Redmi Smart Band Pro oferuje ponad 110 trybów treningowych, obejmujących m.in. sporty wodne, zespołowe, taniec i sporty zimowe, dzięki czemu staje się niezastąpionym wsparciem na drodze do wymarzonej formy. Funkcje monitorowania tętna i spalonych kalorii zapewniają dokładną analizę każdego treningu, dając pełny obraz postępów.

Opaska dba o nasze zdrowie również podczas snu, monitorując poziom tlenu we krwi (SpO2). Funkcja monitorowania snu śledzi fazy głębokiego snu, REM i krótkie drzemki, a całodobowe monitorowanie tętna i powiadomienia pomagają utrzymać zdrowie na wysokim poziomie.

Większy ekran i Always On Display

Dzięki funkcji Always On Display (wyświetlacz zawsze aktywny), szybko sprawdzisz godzinę i kluczowe dane bez ręcznego włączania ekranu. Wygoda ta pozwala na szybki dostęp do informacji w każdej chwili. Xiaomi Redmi Smart Band Pro działa do 14 dni na jednym ładowaniu przy normalnym użytkowaniu,a magnetyczne złącze do ładowania zapewnia łatwe i szybkie doładowanie. Sprzęt oferuje wodoodporność na poziomie 5 ATM, co oznacza odporność na ciśnienie statyczne wody do 50 metrów głębokości i bezproblemowe użytkowanie na basenie.

Doskonała promocja wyprzedażowa

Regularna cena opaski wynosiła 249 zł, a w sklepach rzadko można było ją wyrwać w cenie poniżej 200 zł. Teraz w Biedronce Home można ją zamówić za zaledwie 135 zł, ale oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Warto więc pospieszyć się. Jeżeli nie dla siebie, Xiaomi Redmi Smart Band Pro będzie doskonałym prezentem na Mikołaja czy świątecznym.

Strona produktu znajduje się pod tym adresem. Biedronka nie sprzedaje tej opaski aktualnie w sieci sklepów stacjonarnych.

Źródło zdjęć: Xiaomi, Lech Okoń / Telepolis

Źródło tekstu: wł