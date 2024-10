Zasuwaj do Action. Przydatny sprzęt do wyrwania za 84,95 zł

Zastanawiasz się, jak zapewnić sobie stały dostęp do energii w podróży, na festiwalu muzycznym, a może po prostu na co dzień? Sieć sklepów Action ma w swojej ofercie rozwiązanie, które zaskoczy Cię połączeniem funkcjonalności i niskiej ceny.

Sieć sklepów Action znana jest z oferowania produktów w atrakcyjnych cenach, a tym razem na półkach pojawił się prawdziwy hit dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnego źródła energii w podróży. Mowa o powerbanku Xtorm o pojemności aż 20 000 mAh, dostępnym w różnych kolorach za jedyne 84,95 zł.

Co oferuje ten powerbank?

Ogromna pojemność: 20 000 mAh powinno wystarczyć, aby naładować smartfon nawet 6 razy. Może to być Idealne rozwiązanie na długie podróże, festiwale czy wakacje pod namiotem.

Szybkie ładowanie: Powerbank Xtorm wyposażony jest w porty USB-A i USB-C o mocy 15 W, co pozwala na sprawne ładowanie urządzeń.

Gotowy do użycia: Powerbank jest wstępnie naładowany, więc można z niego korzystać od razu po zakupie.

Różne kolory: Dostępny w kolorze niebieskim, szarym i białym, dzięki czemu da się wybrać wersję idealnie dopasowaną do swojego stylu.

Powerbank Xtorm wyróżnia się wysoką wydajnością, niezawodnością oraz praktycznymi rozmiarami, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla osób podróżujących, jak i użytkowników szukających dodatkowego źródła zasilania na co dzień.

