Asus ZenFone 8 i 8 Flip - pojawiają się rendery i specyfikacja

Już 12 maja tajwański Asus pokaże swoje nowe smartfony z serii ZenFone 8. To dość rzadki moment, kiedy tradycyjne telefony tajwańskiej firmy są równie (a może i bardziej) oczekiwane niż jego gamingowa propozycja ROG Phone. Najprawdopodobniej pojawią się wtedy dwa telefony. Pierwszy z nich to Asus ZenFone 8. To właśnie on będzie modelem Mini. Możemy się zatem spodziewać Snapdragona 888, wyświetlacza OLED o przekątnej 5,92 cala i aż pięciu różnych wariantów różniących się pamięcią. Otrzymamy zatem warianty mające 6/8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz 8/12/16 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał pojemność 4000 mAh. Podwójny aparat główny będzie miał następujące sensory: 64 Mpix i 12 Mpix.

Drugi z modeli to Asus ZenFone 8 Flip, który wbrew sugestywnej nazwie wcale nie będzie składanym smartfonem. Chodzi o to, że jego aparat główny będzie można zwyczajnie obrócić i wykorzystać go jako przedni. W tym wypadku możemy się spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,67 cala, Snapdragona 888, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Potrójny aparat główny będzie miał sensory 64 Mpix, 8 Mpix i 12 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh.

