Asus przywróci jacka 3,5 mm w serii ZenFone 8

Już niedługo zadebiutuje seria Asus ZenFone 8. Wygląda na to, że mamy kolejną miłą niespodziankę ze strony firmy z Republiki Chińskiej.

Asus na rynku mobilnym głównie był znany z dominacji w niewielkim, ale obłożonym dużą marżą sektorze telefonów dla graczy. Jego standardowe smartfony z serii ZenFone były w cieniu zarówno innych marek, jak i gamingowej serii Asus ROG Phone. W tym roku jednak ZenFone 8 szykuje się naprawdę bardzo interesująco. Najpierw okazało się, że Tajwańczycy przygotują naprawdę kompaktowego (jak na dzisiejsze czasy) flagowca, teraz dowiadujemy się, że w chwale powróci jack 3,5 mm. Wraz z odejściem LG z sektora mobilnego właściwie jedynym producentem z flagowcami z jackiem 3,5 mm stał się Sony.

Japończycy na trzy serie flagowców (XZ2, XZ3 oraz I) jednak też wycofali się z jacka i powrócili do niego w serii II. Asus porzucił jacka przy okazji serii ZenFone 7, przywróci go natomiast w serii ZenFone 8. Do premiery dojdzie 12 maja. Zobaczymy wtedy na pewno model Asus ZenFone 8 Mini z wyświetlaczem OLED 5,92 cala, Snapdragonem 888, akumulatorem 4000 mAh oraz pięcioma różnymi wariantami pamięci. Najpewniej zobaczymy też wtedy zwykły model. Niektóre serwisy spekulują też o modelu Pro, nie ma tutaj jednak zbyt wielu informacji.

Źródło tekstu: twitter