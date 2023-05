Asus Zenfone 10. Producent zdradził cenę

Zbliża się premiera nowego smartfonu z lubianej, kompaktowej serii Asusa – czyli modelu Asus Zenfone 10. Chociaż producent skąpi szczegółów na temat specyfikacji nowego modelu, przypadkiem ujawnił cenę nadchodzącego flagowca.

Spekulacje na temat nowego Asusa Zenfone 10 krążą w sieci już od parunastu tygodni, ale dotąd producent skąpił informacji na temat daty premiery i specyfikacji technicznej urządzenia. Debiut nowego modelu jest już najwyraźniej tuż za rogiem, bo Asus ruszył na swojej stronie w USA z konkursem, zapowiadającym ten telefon.

Konkurs to zabawa w ślepy test zdjęciowy – trzeba wskazać najlepszą jakościowo fotkę, co ma pomóc producentowi w dostrojeniu oprogramowania aparatu Zenfone’a 10. Jednak nie to jest najciekawsze. Biorąc udział w zabawie, uczestnicy mogą wygrać ten model i otrzymać go tuż po premierze (w sumie trzy sztuki). Taki konkurs wymaga też regulaminu. I cóż się w nim znalazło? Wartość nagrody, czyli telefonu Asus Zenfone 10.

Z treści regulaminu wynika, że Asus Zenfone 10 ma kosztować w USA, w sprzedaży detalicznej, 749 USD, czyli w przeliczeniu 3144 zł. Ceny za Oceanem podawane są bez VAT, co oznacza, że w naszych realiach telefon będzie kosztował, dokładnie licząc, 3867 zł, czyli w praktyce jego sklepowa cena może wynieść 3889 lub nawet 3999 zł.

To sporo, ale z drugiej strony zeszłoroczny Zenfone 9 oferowany był po premierze w USA za 699 USD (w wersji 8/128 GB), czyli za ponad 2900 zł, a w Polsce za 3799 zł. Wzrost ceny w stosunku do poprzedniej generacji nie jest więc zbyt duży.

Regulamin zabawy na amerykańskiej stronie Asusa ujawnił jeszcze jedną rzecz – prawdopodobną datę premiery. Konkurs kończy się 29 czerwca i zazwyczaj w podobnych sytuacjach oznacza to też oficjalną prezentację nowości.

Z przecieków wynika, że nowy flagowiec Asusa dalej będzie modelem kompaktowym, choć jego ekran trochę urośnie – do 6,3 cala (poprzednik ma 5,9 cala). Jest to matryca AMOLED w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. Obudowa zapewni odporność na wnikanie pyłów i wody (IP68), a sercem telefonu ma być układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, wpierany przez do 16 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej.

W przeciekach pojawiły się także spekulacje, że Asus Zenfone 10 otrzyma główny aparat 200 Mpix z OIS. Energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Wszystkim będzie dyrygował system Android 13.

