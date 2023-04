Asus szykuje kolejnego potwora. Mamy dowód

Asus Zenfone 10 będzie potężnym smartfonem. Przeciek z bazy Geekbench potwierdza specyfikację.

Być może nie wszyscy czytelnicy podzielają nasz entuzjazm, ale w redakcji nie możemy się już doczekać kolejnego smartfona z serii Asus Zenfone. Modele Zenfone 8 i Zenfone 9 były w skali rynku absolutnymi unikatami, łączącymi kompaktowe gabaryty ze specyfikacją godną flagowca. Wszystko wskazuje na to, że następca będzie godniej kontynuował te tradycje.

Asus Zenfone 10 w bazie Geekbench

Tak w każdym razie sugeruje wpis odnaleziony w bazie popularnego benchmarku Geekbench, gdzie nowy smartfon Tajwańczyków figuruje jako ASUS_AI2302. Telefon uzyskał odpowiednio 2008 i 5454 punkty dla wydajności jednego i wielu wątków w teście Geekbench 6. To oznacza, że mamy do czynienia z prawdziwą rakietą.

Nie powinno to być zresztą żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że na sercem telefonu będzie układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, co nowy przeciek także wydaje się potwierdzać. Oprócz tego egzemplarz zamieszczony w bazie wyposażony był w 16 GB RAM i pracował pod kontrolą Androida 13.

Nowy przeciek wydaje się potwierdzać plotki, które już wcześniej krążyły na temat nowego smartfona. Z jednej strony to bardzo dobrze, a z drugiej... cóż, wygląda na to, że Zenfone 10 nie będzie już tak unikalnym smartfonem jak jego poprzednicy. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że producent wyposaży telefon w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,3", co oznacza, że nowy "zenek" mocno urośnie. Czas pokaże, jak odbije się to na jego popularności.

