Asus ROG Phone 7D już nadciąga. Będzie bardzo szybki, może jeszcze szybszy

Po premierze smartfonów ROG Phone 7 z układem Snapdragon producent szykuje już prezentację dwóch kolejnych modeli, tym razem z jednostkami MediaTeka – czyli dwa telefony z serii Asus ROG Phone 7D.

Tydzień temu Asus przedstawił dwa telefony dla graczy: modele Asus ROG Phone 7 oraz bogatszą wersję ROG Phone 7 Ultimate. Gamingowe potwory napędzane układem Snapdragon 8 Gen 2 oferują nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i do 512 GB wewnętrznej UFS 4.0.

Podobnie jak w poprzedniej generacji, także i w tym roku Asus przestawi osobną linię z wyróżnikiem D, czyli telefony Asus ROG Phone 7D i ROG Phone 7D Ultimate. Ich premiera jest już w planach, ale ma się odbyć dopiero w drugiej połowie roku, a konkretnie w sierpniu. Na początek tylko w Chinach.

Dla przypomnienia – poprzednia seria ROG Phone 6D miała swoją premierę we wrześniu 2022 r. Wtedy to wydarzenie wiązało się z symbolicznym przełamaniem dominacji firmy Qualcomm na rynku high-endowych smartfonów dla graczy. Zamiast jednostki amerykańskiego producenta w telefonach znalazł się układ MediaTek Dimensity 9000+ o mocy porównywalnej do Snapdargona 8+ Gen 1. Wcześniej MediaTeki wykorzystywane były w telefonach, które gamingowymi były tylko z nazwy, bo należały do typowych średniaków o słabszych parametrach.

Najwyraźniej Asus uznał, że eksperyment się powiódł i ponownie sięga po takie połączenie. Tym razem silnikiem napędowym ma być układ Dimensity 9200+, czyli jeszcze nie ujawniona oficjalnie, ulepszona wersja topowego SoC MediaTeka. Nowy Dimensity 9200+ został już dostrzeżony w benchmarku AnTuTu 9, gdzie na jednym z przygotowywanych telefonów Vivo wykręcił 1 338 597 punktów, czyli osiąga wydajność nawet nieco wyższą niż większa część smartfonów ze Snapdragonem 8 Gen 2.

Obecnie na szczycie rankingu AnTuTu znajduje się Nubia Redmagic 8 Pro+ z wynikiem 1 308 126 punktów. Niesklasyfikowany jeszcze w globalnym zestawieniu Asus ROG Phone 7 może się jednak pochwalić lepszym rezultatem – 1 346 106 punktów. Nowy Asus ROG Phone 7D będzie więc prawdopodobnie jeszcze jednym kandydatem na zajęcie pierwszego miejsca na podium.

Poza innym SoC seria Asus ROG Phone 7D nie powinna się różnić od modeli ze Snapdragonem. Należy więc oczekiwać ekranu AMOLED 6,87 cala Full HD+ 165 Hz, pamięci do 16 GB RAM i 512 GB wewnętrznej, głównego aparatu 50 Mpix i akumulatora 6000 mAh z ładowaniem 65 W.

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: MySmartPrice