Gorący telefon. Dosłownie. ASUS ROG Phone 6D Ultimate – test

ASUS ROG Phone 6D Ultimate to jeden z ciekawszych smartfonów gamingowych, jaki znajdziemy w polskich sklepach. Czy warto po niego sięgnąć? Sprawdzamy!

Smartfony gamingowe w dalszym ciągu uchodzą za egzotykę, choć towarzyszą nam od dobrych kilku lat. Przez ten czas niektórzy producenci zdołali dopracować swoje hybrydy telefonu z przenośną konsolą niemalże do perfekcji. Dotyczy to chociażby ASUSa, którego model ROG Phone 6 Pro mieliśmy okazję przetestować na portalu już przed kilkoma miesiącami. To sprzęt bezkompromisowy, który imponuje zarówno wydajnością, jak i świetną funkcjonalnością w bardziej przyziemnych zastosowaniach.

A teraz zróbmy mały eksperyment. Weźmy ROG Phone’a 6 Pro i wymieńmy w nim procesor na układ MediaTek Dimensity 9000+. Co dostajemy? Odpowiedź jest prosta: model ASUS ROG Phone 6D Ultimate. Pytanie tylko czy po podmianie SoC to nadal ten sam telefon, który jakiś czas temu tak gorąco zachwalaliśmy? Jak wypada na tle droższego brata? No i najważniejsze – czy warto go kupić w cenie 6899 zł?

Zobacz: Asus ROG Phone 6 Pro – potężny smartfon dla graczy (test)

Co w zestawie?

Jak większość gamingowych smartfonów ASUSa, ROG Phone 6D Ultimate pakowany jest w coś, co przypomina raczej kosmiczny sarkofag niż tradycyjne pudełko. Może się to podobać lub nie – sam nie obraziłbym się o nieco mniejsze opakowanie – ale na pewno robi wrażenie. Najważniejsze jednak, że zawartość zestawu jest bogata. Poza telefonem dostajemy ładowarkę o mocy 65 W, przewód USB-C w oplocie, efektowne plastikowe etui oraz kod, umożliwiający zapisanie się do programu Republic of Gamers.

Co ważne, wersja Ultimate, którą otrzymaliśmy na testy, oferowana jest dodatkowo z akcesorium AeroActive Cooler 6. To zewnętrzny układ chłodzenia, który ma zapewnić, że telefon utrzyma wysoką wydajność nawet pod intensywnym obciążeniem. Normalnie gadżet ten oferowany jest osobno w cenie 449 zł.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne