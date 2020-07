Asus ROG Phone 3 pojawi się 22 lipca

Wiemy kiedy zadebiutuje kolejny przedstawiciel najlepiej przyjętej serii telefonów dla graczy. Asus ROG Phone III pojawi się już 22 lipca.

Premiera modelu Asus ROG Phone 3 zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze niecałe dwa tygodnie temu pisaliśmy, że nowy telefon na pewno pojawi się w lipcu, nie znaliśmy jednak konkretnej daty. Teraz jednak tajwańska firma oficjalnie ogłosiła, że wydarzy się to 22 lipca. Nowy smartfon będzie miał podkręconego Snapdragona 865+, który w testach benchmarku Geekbench wyraźnie pokonał standardowe Snapdragony 865 (646 tysięcy punktów do 600 tysięcy punktów). Sam układ również ujrzy światło dzienne w lipcu. Pierwotnie miał on nie powstać w ogóle.

Możemy się też spodziewać wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości Full HD+ (2340×1080) i odświeżaniu dochodzącym do 144 Hz. Energię do pracy dostarczy akumulator 5800 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Wersją systemu operacyjnego będzie Android 10. Smartfon będzie miał poczwórny aparat główny, jednak TENAA mówi tylko o dwóch sensorach - 64 Mpix oraz 13 Mpix. W kwestii pamięci możemy się spodziewać maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

