Apple wyjawia ilu Europejczyków pracuje przy iOS

Apple co roku chwali się ile osób rozwija jego mobilny system operacyjny. Z danych kalifornijskiej firmy wynika, że w USA przy iOS pracuje 2,1 miliona osób, natomiast w Europie jest to 1,7 miliona osób. To o 7% więcej niż w 2019. Najwięcej osób na Starym Kontynencie pracuje na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie jest to 330 tysięcy pracowników. Na dalszych miejscach znajdują się Francja i Niemcy, gdzie jest to po 250 tysięcy osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że Niemcy mają o 15 milionów więcej mieszkańców niż Francja. Nad Sekwaną łatwiej zatem znaleźć firmę zarabiającą na iOS.

Dokładnie to bowiem przedstawiają te statystyki. Apple chwali się, że tyle osób rozwija system iOS, jednak tak naprawdę to liczba pracowników przedsiębiorstw zarabiających na różnorakich aplikacjach na system iOS. Nie są to dane tylko na temat programistów - załapali się tam wszyscy pracownicy. Raport Apple'a pokazuje jednak, w jakich krajach rynek iOS jest warty najwięcej. Ciekawy jest też fakt zarobków - w Wielkiej Brytanii wzrosły o prawie 22%.

