Apple kończy z pierwszym HomePodem

Apple postanowił, że najwyższy czas, aby głośnik Apple HomePod przeszedł do historii. W wielu regionach świata już nie da się kupić tego produktu.

Inteligentny głośnik Apple HomePod zadebiutował trzy lata temu z ceną 349 dolarów. O ile sprzęt był wykonany dobrze, to nie brakowało typowych dla Apple'a ograniczeń. Na przykład przy puszczaniu muzyki innej niż z Apple Music. Na rynku jest też dostępnych wiele innych głośników, które wcale nie działają gorzej, ale są o wiele tańsze. Apple nie był zatem zadowolony ze sprzedaży i obniżył cenę do 299 dolarów. HomePod dalej nie był jednak takim hitem, jakim miał być według producenta.

Teraz Apple podjął decyzję, że to czas, by głośnik udał się na zasłużoną emeryturę. W wielu rejonach świata już teraz nie da się go kupić, w pozostałych zostały już ostatnie egzemplarze. Tym samym jedynym produktem Apple'a z tego segmentu zostaje głośnik HomePod mini, który zadebiutował rok temu z ceną 99 dolarów. Jest on wyraźnie mniejszy, wiele tańszy, ale nie ma podobnych problemów jak choćby iPhone 12 mini. Wygląda zatem na to, że przyszłość należy do tego mniejszego z urządzeń. Wygląda na to, że tym razem to Apple wzoruje się na innych.

Źródło tekstu: techcrunch