Nowy iPhone SE w 2022 - co wiemy?

Apple nie zapomina o swoim najtańszym urządzeniu. Niestety, jego fani będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Model iPhone SE 2 ma za sobą bardzo krętą ścieżkę. Smartfon miał się kilka razy pojawić, potem z kolei większość analityków twierdziła, że nie zadebiutuje już nigdy. Apple doskonale jednak pamiętał niesamowitą wręcz popularność pierwszego iPhone'a SE i nigdy nie porzucił prac nad następcą. Nowa wersja telefonu znowu wzbudziła furorę i przyczyniła się do powstania modelu iPhone 12 mini. iPhone SE jednych skusił ceną, innych rozmiarem.

Trzecia edycja tego modelu pojawi się w 2022. Czemu dopiero wtedy? Najlepiej sprzedającym się smartfonem Apple'a w 2020 był iPhone 11, który w sprzedaży ma być dostępny do 2022. Wtedy w roli niedrogiego iPhone'a zastąpi go iPhone SE z wyświetlaczem 4,7 cala. Najprawdopodobniej zobaczymy wtedy układ A14 Bionic, chociaż niewykluczony jest też A15. Bardziej prawdopodobny jest jednak mniej wydajny z układów. Nie pojawiają się jednak żadne przecieki na temat wcześniej wspominanego modelu iPhone SE Plus. Nie będzie żadnych zmian pod względem wzornictwa - dalej będzie charakterystyczny okrągły przycisk Home i bardzo pokaźne ramki. Na pewno będzie jednak dostępna łączność 5G. Poprzednie przecieki mówiły też o aparacie 12 Mpix.

Zobacz: Apple testuje przywracanie danych w iPhone'ach bez złączy

Zobacz: Składany iPhone dopiero w 2024

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: macrumors