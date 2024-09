Apple: Telefony tańsze, ale wymiana baterii w górę

Na stronie Apple'a pojawiły się oficjalne ceny wymiany akumulatorów w iPhone'ach 16 i 16 Pro. Na całym świecie ceny poszły w górę, w tym w Polsce.

Nie cichną komentarze po premierze iPhone'ów 16

Miłośników iPhone'ów stać w tym sezonie na wyższy wariant pamięci urządzenia czy nawet przejście z modelu Pro na Pro Max. Wszystko za sprawą korzystniejszego niż w minionych latach kursu dolara i dobrej woli Apple'a, który postanowił dostosować polskie ceny do tych w dolarach.

W efekcie, o ile iPhone 14 Pro Max 256 GB kosztował 7899 zł, a iPhone 15 Pro Max 256 GB 7199 zł, to już za tegorocznego iPhone'a 16 Pro Max 256 GB zapłacimy tylko 6299 zł. Jest to cena w okolicach flagowych urządzeń z Androidem i, co tu dużo mówić, robiąca mocne zamieszanie u androidowej konkurencji.



Nie wszystko jednak staniało. Wymiana akumulatora w górę

Konfigurator napraw iPhone'ów, dostępny pod tym adresem, ujawnia pewne zmiany w cenniku wymiary baterii. O ile w przypadku iPhone'ów serii 15. niezależnie od modelu koszt pozagwarancyjnej wymiany akumulatora wynosi 499 zł, o tyle już w iPhone'ach 16 Apple zróżnicował stawki.

Za wymianę w iPhone 16 i 16 Plus zapłacimy po staremu, czyli 499 zł. Natomiast wymiana akumulatora w Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max to już wydatek 579 zł. Oznacza to 16-proc. wzrost ceny. Musimy jeszcze chwilę poczekać na poznanie realnych przyczyn zwiększenia kosztów takiej operacji, ale Apple zapowiadał redesign akumulatorów i mieliśmy przecieki o dodatkowej, metalowej warstwie w nowych bateriach. Aby do pierwszych filmów serwisowych.

Co warto dodać, powyższe ceny to końcowa, sumaryczna wartość i obejmują nowy, oryginalny akumulator oraz profesjonalną wymianę.

Zobacz: Tego Polakom nie da Apple iPhone 16

Zobacz: Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max — nowy wymiar luksusu (kompendium informacji)

Zobacz: Apple iPhone 16 - potrafi (trochę) więcej — wszystkie informacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, oprac. wł