Apple ma Dynamic Island, a Realme będzie mieć Mini Capsule

Realme to kolejny producent, który z zazdrością patrzy na Dynamic Island Apple'a i myśli o stworzeniu własnej wersji tego rozwiązania. Mini Capsule może się pojawić w nadchodzących smartfonach chińskiej marki z serii C.

Jedną z nowości w ubiegłorocznych iPhone'ach 14 Pro było rozwiązanie o nazwie Dynamic Island. Apple zrezygnował w tych urządzeniach z dużego wcięcia w ekranie na rzecz dwóch otworów. Są one "połączone" ciemnym obszarem na wyświetlaczu, na którym mogą być wyświetlane różne informacje. Obszar ten może się dynamicznie rozszerzać lub zwężać, w zależności od potrzeb.

Realme ma Mini Capsule

Na rozwiązanie amerykańskiego giganta z zazdrością patrzą inni producenci smartfonów. Jednym z nich jest Realme, który pracuje nad własną wersją "dynamicznej wyspy". Potwierdził to na Twitterze Madhav Sheth z Realme, pokazując Mini Capsule. Pracownik firmy dodał również, że nowe rozwiązanie Realme trafi do nadchodzącego smartfonu z serii C.

Na stronie smartprix.com zostało udostępnione krótkie wideo (dołączamy je poniżej), na którym można zobaczyć Mini Capsule w działaniu. Jak łatwo zauważyć, propozycja Realme to sztuczka polegająca na tym, że po obu stronach otworu na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego wyświetlany jest ciemny pasek, który może na przykład pokazać (za pomocą kolorów) stan baterii podczas jej ładowania. Na razie nie wiadomo, jakie jeszcze możliwości będzie miała "dynamiczna wyspa" chińskiej marki.

Źródło zdjęć: @ONLEAKS x @SMARTPRIX, smartprix.com

Źródło tekstu: smartprix.com