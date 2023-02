Realme GT 3 ze Snapdragonem 8 Gen 3. Tylko w Chinach

Wkrótce globalnie zadebiutuje Realme GT 3, czyli smartfon, który w Chinach wkroczył na rynek jako Realme GT Neo5 240 W. Jednocześnie firma pracuje nad całkiem innym Realme GT 3 z przeznaczeniem wyłącznie dla Chin.

Niedawno firma Realme po długich zapowiedziach przedstawiła smartfon Realme GT Neo5, który wyróżnia się przede wszystkim ładowaniem o mocy 240 W. Jest też wersja 150 W, obydwie trafiły już do sprzedaży w Chinach.

Mocniejsza wersja zadebiutuje też w najbliższych dniach globalnie jako Realme GT 3. Producent potwierdził już, że dokona takiej zmiany nazwy oraz to, że do premiery szykuje się model Realme GT 3 240 W. Urządzenie zostanie zaprezentowane na targach MWC 2023, 28 lutego.

Jak jednak zdradził Xu Qi, szef chińskiego oddziału Realme, w Chinach również dojdzie do premiery Realme GT 3. Z oczywistych względów nie będzie to rebrandowany Realme GT Neo5, bo taki ruch nie miałby najmniejszego sensu. Producent zdradził jednak, że chiński Realme GT 3 będzie całkiem innym urządzeniem, a jego premiera odbędzie pod koniec 2023 roku.

Szef Realme nie ujawnił jeszcze żadnych szczegółów technicznych kolejnego flagowca, ale istnieją pewne przesłanki, by stwierdzić, że chiński Realme GT 3 otrzyma Snapdragona 8 Gen 3.

Przyszły układ firmy Qualcomm, wykonany w litografii 3 mm TSMC, jest już w przygotowaniu i według internetowych spekulacji ma się pojawić nieco wcześniej, niż wynika to ze stałego harmonogramu Qualcomma, czyli przed listopadem. Co też ciekawe, niedawno w benchmarku Geekbench 5 został namierzony nowy, niezidentyfikowany układ mpobilny, który na głowę bije nawet Snapdragona 8 Gen 2. W teście jednego rdzenia ten tajemniczy SoC uzyskał wynik 1930, a w teście wielu rdzeni – 6236 punktów. Oznacza to wzrost wydajności CPU o 25% w porównaniu do Gen 2. Wiele wskazuje na to, że jest to testowa wersja Snapdragona 8 Gen 3.

Oczywiście te doniesienia to tylko strzępki faktów i spekulacje, jednak już data premiery Realme GT 3 w chińskiej wersji mocno sugeruje, że producent czeka na premierę topowego układu firmy Qualcomm.

Realme potwierdziło także, że pracuje nad kolejnym modelem smartfonem z rodziny GT – Realme GT Neo5 SE, czyli trochę lżejszą wersją podstawowego Neo5. Ten smartfon ma z kolei wyjść z układem Snapdragon 7+ Gen 1 i został już namierzony w AnTuTu z wynikiem 1 029 731 punktów.

Więcej o Realme GT Neo5 w tej informacji: Realme GT Neo5 zaprezentowany. Ma ładowanie 240 W i oświetlenie RGB

Zobacz: Xiaomi 13: znamy cenę. Nie jest tanio

Zobacz: Galaxy S23 już w pełnej sprzedaży. Za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Gizmochina