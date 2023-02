Xiaomi 13: znamy cenę. Nie jest tanio

Czekacie na Xiaomi 13? To lepiej przygotujcie się na spore wydatki, bo europejska cena małego flagowca nie należy do najniższych. Tak przynajmniej wynika z przedwczesnej oferty jednego z niemieckich sklepów.

Fani Xiaomi czekają na kolejną generację flagowej serii telefonów marki – Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Na pewno duże zainteresowanie będzie budził mniejszy, bardziej poręczny Xiaomi 13, jednak jego kupno może wiązać się z poważnym wyrzeczeniem.

Z licznych zapowiedzi wiadomo, że po grudniowym debiucie w Chinach smartfony wkroczą na światowe rynki po targach MWC 2023 w Barcelonie. Już 26 lutego urządzenia zostaną zaprezentowane w wersji globalnej, wiadomo też, że trafią do Europy. Ile będą kosztować?

Roland Quandt, autor serwisu WinFuture, dotarł do ceny mniejszego modelu, Xiaomi 13, w Niemczech. Model w wersji 8 + 256 GB w jednym ze sklepów internetowych za naszą zachodnią granicą został wyceniony na 999 euro, co stanowi równowartość 4766 zł. Przedwczesna oferta już zniknęła ze sklepu, ale zachowała się jej kopia.

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y