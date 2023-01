Na Xiaomi 13 Ultra jeszcze poczekamy. Nie będzie go na MWC

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało globalną premierę swoich nowości, a więc prawdopodobnie smartfonów Xiaomi 13, które zadebiutują na targach MWC. Pod mocnym znakiem zapytania pozostaje spodziewany Xiaomi 13 Ultra.

Smartfony Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro miały swoją chińską premierę w pierwszej połowie grudnia 2022 r. Fani marki z niecierpliwością czekali na światowy debiut tej serii, oznaczający również pojawienie się telefonów na polskim rynku.

Wiemy, że MiFani będą musieli zaczekać przynajmniej do końca lutego, a konkretnie do barcelońskich targów MWC 2023, które startują 27 lutego i potrwają do 2 marca. Xiaomi oficjalnie potwierdziło obecność na imprezie i premierę swoich nowych urządzeń. Zaproszenia do odwiedzenia stoiska rozsyłane są do dziennikarzy, choć kanały producenta w mediach społecznościowych jeszcze milczą na ten temat.

Co prawda w swojej zapowiedzi producent nie wymienia nazwy Xiaomi 13, skrywając szczegóły za marketingowym pustosłowiem o „dzieleniu się wizją na 2023 rok”, ale wśród tych i innych słów pojawia się także wskazówka, że na globalne rynki trafią urządzenia dotąd tam niedostępne – czyli właśnie Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Poza tym Xiaomi prawdopodobnie zademonstruje swoje najnowsze tablety Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro, a także urządzenia smart home.

Te informacje zbiegły się z przeciekami na temat następcy Xiaomi 12S Ultra, czyli Xiaomi 13S Ultra, który tym razem mógłby też wyjść jako Xiaomi 13 Ultra. W doniesieniach pojawiają się obydwie nazwy.

Niedawno serwis 91mobiles, powołując się na własne źródła, przekonywał, że podczas MWC Xiaomi zaskoczy globalną premierą nowego, topowego modelu z potężnym aparatem z matrycą w formacie 1 cal oraz optyką i systemem obrazowania firmy Leica. Domniemany Xiaomi 13 Ultra lub 13S Ultra ma być napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 2 i zachwycać dużym ekranem QHD+.

Z kolejnych ustaleń wynika jednak, że Xiaomi 13S Ultra raczej nie pojawi się na MWC 2023. Premiera tego modelu odbędzie się najprawdopodobniej już po targach, w osobnym terminie. Osobna kwestia to pełna dostępność następcy Xiaomi 12S Ultra na globalnych rynkach, wiadomo jednak, że telefon trafi do wybranych krajów Europy.

Wśród nowości chińskiej marki powinniśmy się także spodziewać smartfonu Xiaomi 13 Lite, który być może też zostanie pokazany na MWC 2023.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł., GSM Arena