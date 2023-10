Amazfit Active i Active Edge. Nowe smart zegarki wchodzą do sprzedaży

Zgodnie z zapowiedziami marka Amazfit zaprezentowała dwa nowe smart zegarki Active i Active Edge. Urządzenia wchodzą już do sprzedaży, chociaż z pewnymi ograniczeniami.

Zegarki zadebiutowały razem, chociaż dość wyraźnie się różnią. Amazfit Active to model w prostokątnej kopercie, przypominający dawną serię Amazfit GTS, Z kolei Amazfit Active Edge to odporny zegarek we wzmocnionej obudowie, przypominający trochę linię T-Rex. Obydwa łączy za to podobny zestaw funkcji dla sportowców.

Amazfit Active

Amazfit Active ma ekran AMOLED o przekątnej 1,75 cala (390 x 450, 341 ppi). Wymiary koperty to 42,36 x 35,9 x 10,75 mm, a masa bez paska to 24 g i 27 g w zależności od wersji.

Dostępne kolory to czarny Midnight Black, różowy Petal Pink i fioletowy Lavender Purple. Dwa pierwsze, lżejsze warianty wykonane są ze stopu aluminium trzeci i cięższy – ze stali nierdzewnej. Amazfit Active zapewnia odporność 5 ATM.

Wśród czujników w Amazfit Active znajdziemy sensor biometryczny BioTracker, mierzący puls i natlenienie krwi, termometr, a także odbiornik GNSS łączący pięć systemów pozycjonowania. Łączność ze smartfonem możliwa jest dzięki Bluetooth 5.2 BLE. Zegarek został wyposażony w akumulator 300 mAh, który zapewnia do 14 dni pracy.

Amazfit Active Edge

Drugi zegarek ma okrągłą kopertę w stylu serii T-Rex, zapewniającą wodoszczelność do 10 ATM. Jej wymiary to 46,62 x 46,62 x 12 mm, masa 34 g, całość jest wykonana z wytrzymałego plastiku. Niestety, ekran jest mniej efektowny niż w pierwszej z dzisiejszych nowości: wykonany został w technologii TFT, ma 1,32 cala średnicy i rozdzielczość 360 x 360 (277 ppi). Dostępne kolory koperty to czarny Lava Black, szary Midnight Pulse i miętowy Mint Green.

Akumulator w Amazfit Active Edge ma pojemność 370 mAh, co pozwala na 16 dni pracy. Zegarek wyposażony jest w czujnik BioTracker, 5-systemowy GNSS i Bluetooth 5.0 BLE.

Funkcje dla aktywnych

Obydwa zegarki oferują duży zestaw funkcji sportowych, w tym spersonalizowane treningi Zepp Coach, opcje tworzenia planów treningowych w aplikacji na smartfon, wirtualnego przeciwnika czy import tras do nawigacji. Amazfit Active oferuje 127 trybów sportowych, a Amazfit Active Edge – 132 tryby.

Ponadto zegarki oferują 24-godzinny pomiar tętna i nienatlenienia krwi, monitoring snu, pomiar stresu, opcje testu 4-w-1 (cztery parametry mierzone w jednym badaniu), a także sterowanie muzyką na smartfonie.

Amazfit Active jest nieco lepiej wyposażony, bo ma także funkcję asystentki Amazon Alexa, pamięć na pliki z muzyką (250 MB), a także funkcję połączeń głosowych przez Bluetooth.

Dostępność i cena

Amazfit Active dostępny jest globalnie, a jego cena wynosi w zależności od wariantu 579 zł (aluminiowy) i 669 zł (stalowy). Można go już zamawiać m.in. na Amazonie. Amazfit Active Edge na początek oferowany jest tylko w USA, gdzie jego cena wynosi 139,99 USD (593 zł). Też jest dostępny w sklepie Amazon, z dostawą do Polski.

Źródło zdjęć: Amazfit

Źródło tekstu: Opracowanie własne