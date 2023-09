Amazfit Balance już w sprzedaży w Polsce. Na początek w jednym sklepie

W Polsce można już kupić Amazfit Balance, najnowszy smartwatch marki, który ma zastąpić serie GTR i GTS. Zegarek z wieloma funkcjami sportowymi i płatnościami Zepp Pay jest dostępny na Amazonie.

Amazfit Balance miał swoją premierę na początku września, a w zeszłym tygodniu zegarek po cichu trafił do sprzedaży na polskim rynku. Dokładniej rzecz biorąc – wszedł do oferty sklepu Amazon, w tym także do jego odnogi Amazon.pl, gdzie obecnie jego cena wynosi 1149 zł. Urządzenie nie jest jeszcze dostępne w innych sklepach.

Amazfit Balance jest efektem nowego podejście producenta do smartwatchy, a szczególny nacisk położony został na nowe funkcje AI umożliwiające zarządzanie procesami ważnymi dla kondycji fizycznej i psychicznej.

Amazfit Balance – najważniejsze funkcje

Nowość marki Amazfit to okrągły, dość standardowy w formie zegarek z kopertą w rozmiarze 46 mm, wykonanej ze stopu aluminium i polimeru wzmocnionego włóknem. Jest wodoszczelny do 5 ATM, ma ekran AMOLED o średnicy 1,5 cala, w rozdzielczości 480 x 480.

Amazfit Balance wyposażony jest w zestaw czujników pozwalających na pomiary zdrowotne i sportowe, w tym optyczny pulsometr BioTracker 5.0 oraz 6-systemowe pozycjonowanie GNSS. Łączność umożliwiają Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 i NFC. Akumulator 475 mAh w standardowym trybie zapewnia do 14 dni pracy.

Choć Balance wygląda niepozornie, Amazfit wyposażył go w nowy zestaw funkcji AI. To między innymi rozwiązanie Readiness. Analizuje ono jakość snu i na tej podstawie szacuje kondycję fizyczną oraz psychiczną, a następnie sugeruje dobranie aktywności o takim wysiłku, który może zapewnić efektywną regenerację oraz odzyskanie równowagi fizycznej i psychicznej.

Użytkownicy zegarka Amazfit Balance mogą korzystać także z nowej funkcji Body Composition. Funkcja ta analizuje skład górnej części ciała. Pomiar obejmuje osiem parametrów: zawartość tkanki tłuszczowej, mięśni, w tym mięśni szkieletowych, wody, masy kostnej, białka, BMI oraz podstawowy metabolizm. Dane są szacunkowe i przedstawione w ujęciu procentowym. Po sparowaniu Amazfit Balance z wagą Amazfit pomiar może objąć także dolną część ciała.

Użytkownicy skorzystają także z subskrypcyjnej usługi Zepp Aura, dostępnej w aplikacji. Jak wyjaśnia Amazfit, rozwiązanie jest wspomagane przez sztuczną inteligencję i wybiera oraz dostosowuje tzw. krajobrazy dźwiękowe do snu, odpoczynku lub medytacji na podstawie odczytów biometrycznych ze smartwatcha. Według producenta ma to gwarantować wyższą jakość procesów regeneracyjnych.

Zepp Aura daje także dostęp do wirtualnych trenerów: Zepp AI Sleep Assistant, Zepp AI Wellness Coach oraz Zepp AI Fitness Coach. Dostępni w formie czatbotów AI, konwersujących z użytkownikiem, doradzają mu w kwestiach dotyczących regeneracji lub ćwiczeń fitness.

Amazfit Balance debiutuje wraz z nową formą płatności Zepp Pay, która umożliwia wykonywanie płatności zbliżeniowych. Z możliwości tej obecnie mogą korzystać klienci 40 banków i fintechów, w tym użytkownicy aplikacji Curve na terenie 33 krajów europejskich. W Polsce usługa Zepp Pay została udostępniona klientom Banku Polskiej Spółdzielczości, DiPocket Limited oraz Santander Bank Polska. Klienci ci muszą mieć karty MasterCard.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

