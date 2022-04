Odnawianie słuchawek AirPods napotyka poważny problem

Apple zintegrował słuchawki AirPods z usługą Find My. Teraz z jej powodu są problemy z używanymi słuchawkami, które mogłyby trafić do nowego właściciela.

Wysiłki firmy Apple zmierzające do zintegrowania słuchawek AirPods z siecią Find My przysporzyły spory problem sprzedawcom detalicznym oraz firmom odnawiającym sprzęt elektroniczny. Wynika on z tego, że gdy użytkownik słuchawek amerykańskiego giganta zwraca je lub wymienia, nie odłącza ich od swojego Apple ID.

Jeśli takie słuchawki są testowane przez pracownika firmy odnawiającej lub trafią do nowego właściciela, w aplikacji Find My zobaczą oni komunikat "AirPods Mismatch" (niezgodność AirPods). Wskazuje on, że słuchawki AirPods są połączone z innym Apple ID. Jest też link do artykułu pomocy technicznej, który powinien pomóc w takiej sytuacji, ale... nie pomaga.

Firmy odnawiające sprzęt elektroniczny, w tym słuchawki AirPods, podobno skontaktowały się w sprawie problemu z firmą Apple. Gigant nie raczył im jednak nawet odpowiedzieć. Cała ta sytuacja prowadzi do tego, że słuchawki Apple'a nie są urządzeniami, którym łatwo dać drugie życie.

Czy jest skuteczne rozwiązanie problemu? W zasadzie tak. Trzeba skontaktować się z poprzednim właścicielem słuchawek AirPods i poprosić go o ich odłączenie od jego Apple ID. To jednak mogłoby być trudne lub wręcz niemożliwe. Oczywiście problemu nie ma, jeśli właściciel słuchawek przed zwrotem sam je odłączy od swojego identyfikatora.

Zobacz: Przez przypadek połknęła słuchawki AirPods. Nagrała dźwięki żołądka

Zobacz: iOS 16 nadchodzi. Co przyniesie nowy system?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mohd Syis Zulkipli / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9To5Mac