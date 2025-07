Kto ma najszybszy internet w Polsce? Tak było w drugim kwartale 2025

Internet mobilny 5G

W II kwartale 2025 użytkownicy aplikacji SpeedTest.pl wykonali 143 tys. testów 5G, co stanowiło ok. 19% wszystkich testów mobilnych. Średnia prędkość internetu w tej technologii w Polsce wciąż rośnie. W II kwartale wyniosła 239 Mb/s i była wyższa o 8% od średniej za poprzedni kwartał (222 Mb/s) oraz wyższa o 34% w porównaniu z II kwartałem 2024 roku (179 Mb/s). Średni upload w tej technologii to 29 Mb/s, a opóźnienia (ping) – 23 ms.