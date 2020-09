YouTube uruchamia Shorts, czyli konkurencję dla TikToka

Przed wprowadzeniem globalnym, YouTube Shorts debiutuje w Indiach. Jak wygląda ten klon TikToka? I w jakim celu powstał?

Wszystko wskazuje na to, że TikTok może zniknąć z USA, a YouTube - czyli Google - ostrzy sobie zęby na jego miejsce. To właśnie przyczyna, dla której uruchamia YouTube Shorts, czyli odpowiednik chińskiej aplikacji. Jak na razie usługa jest dostępna tylko w Indiach i póki co - w wersji beta. Umożliwia użytkownikom przesyłanie krótkich klipów wideo z podkładem muzycznym. Maksymalny czas takiego nagrania to 15 sekund. Wspomniane podkłady muzyczne przygotowane są przez YouTube - jest ich do wyboru kilka tysięcy.

Shorts pojawi się na głównej stronie YouTube, a także w interfejsie użytkownika. Klipy w tej kategorii będą rządzić się takimi zasadami, jak i inne - czyli będzie można je przeglądać, dodawać do ulubionych, tworzyć playlisty, itp. Pojawią się również sugerowane, podobne do tych, które przegląda użytkownik.

Dla twórców treści przygotowano kilka praktycznych opcji - poza wyborem tła muzycznego będzie to także szybkość odtwarzania nagrania, możliwość łączenia w jeden klip kilku nagrań oraz praktyczny timer, odliczający czas przed nagraniem, jak i w trakcie, co pozwoli zmieścić się w 15 sekundach. Na tym jednak nie koniec - Google zapowiada, że to tylko początek możliwości, jakie zostaną udostępnione pod kątem Shorts. Pojawią się one w kolejnych tygodniach.