YouTube Dni Kultury, czyli obejrzyj teatr online

Ostatnio z wiadomych przyczyn jesteśmy świadkami coraz większej liczby wydarzeń online. Tym razem mamy coś dla miłośników kultury. W najbliższy weekend odbędą się YouTube Dni Kultury.

Lubicie chodzić do teatru? To dość niszowa rozrywka w porównaniu z konkurencyjnym kinem, o platformach VOD nie wspomnimy nawet. Nie oznacza to jednak, że możliwość zobaczenia ulubionych aktorów na żywo odeszła w zapomnienie. Na szczęście nie, a teraz będzie można w jeden weekend odwiedzić aż trzynaście teatrów. Wszystko to w ramach odbywających się w Internecie YouTube Dni Kultury. Impreza wystartuje już 18 września i potrwa do 20 września. Swoje sztuki wystawią takie instytucje kultury jak:

Teatr Capitol,

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego,

Teatr Montownia,

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu,

Teatr Polonia,

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu,

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie,

Studio Buffo,

Studio teatrgaleria,

Teatr Syrena,

Teatr Wielki w Łodzi,

Teatr Wielki – Opera Narodowa,

Klub Komediowy

Na deskach teatru (chociaż za pośrednictwem YouTube'a) będzie można zobaczyć takich aktorów jak Krystyna Janda (udzieli również wywiadu), Marian Opania, Katarzyna Glinka, Andrzej Nejman, Anna Cieślak i Karolina Gruszka. Zadowoleni będą zarówno fani klasyki (pojawią się adaptacje utworów Juliusza Słowackiego i Aleksandra Fredry), jak i nowoczesnego teatru poruszającego współczesne problemy. Jedna ze sztuk wprost opisuje technokratyczną przyszłość ludzkości. Nie zabraknie też ciekawych rozmów, a nawet czytania performatywnego. Program sprawdzić można tutaj.

Źródło tekstu: youtube dni kultury