Divinity: Original Sin 2 pojawi się na iPadach

Już niedługo posiadacze tabletów Apple'a będą mogli się cieszyć z bardzo znanej gry. Na iPAdy zmierza bowiem Divinity: Original Sin 2.

Belgijska firma Larian Studios ogłosiła, że pracuje nad wprowadzeniem na iPady gry Divinity: Original Sin 2. Będzie to wersja Definitive Editiion, a nie dokładnie ta sama, która zadebiutowała w 2017 na komputerach. Gracze mogą się spodziewać na przykład zupełnie nowego poziomu trudności. Będzie on najłatwiejszy, przeznaczony dla tych graczy, którzy nie chcą męczyć się ciężkimi walkami i chcą w pełni rozkoszować się historią. Oczywiście nie zabraknie też usprawnień w wydajności, nowych walk czy lokacji. Niestety, Belgowie nie powiedzieli dokładnie kiedy planują debiut swojej gry na nowej platformie. Wspomnieli tylko, że czeka ich długa droga i dużo pracy. Oznacza to, że trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Więcej szczegółów powinniśmy poznać pod koniec roku.

W grze możemy wybrać jedną z sześciu już przygotowanych postaci lub stworzyć własnego bohatera. Gracze będą mogli też skorzystać z czteroosobowego trybu kooperacji. Twórcy pracują też nad usprawnieniem sterowania, tak by nawet na tablecie nie było to trudne.

