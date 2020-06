Film specjalnie na iPhone'y? Quentin Tarantino: nigdy w życiu

Branża rozrywkowa jest jednocześnie bardzo ekscentryczna, jak i innowacyjna, Bardzo często ciężko jednoznacznie stwierdzić z przejawem czego mamy aktualnie do czynienia.

Ostatnie wydarzenia związane z sytuacją epidemiologiczną na świecie zmusiły wielu twórców do pominięcia kin przy premierze swoich filmów i do zaprezentowania swoich dzieł od razu na platformach VOD. Niektórzy jednak na tyle entuzjastycznie do tego podeszli, ze chcą już tworzyć prosto na VOD stale. Jednym z nich jest stojący na czele wytwórni Universal Jeff Shell. Po jego decyzji o omijaniu kin rozległ się wściekły krzyk amerykańskich kin. Sam Shell jest natomiast persona non grata w amerykańskim AMC. W takich sytuacji jesteśmy ciekawi jaka byłaby reakcja kin, gdyby dowiedzieli się o jego najbardziej kontrowersyjnym pomyśle.

Kiedy bowiem Quentin Tarantino szukał wytwórni, która zainteresuje się jego pomysłem na western Nienawistna ósemka, to Shell nie tylko zamierzał pominąć kina, ale w ogóle zaprezentować film od razu na... iPhone'ach. Producent uznał widać, że skoro świat mobilny to przyszłość to zapomnieć można o całej reszcie. A skoro jest w USA i ponad połowa społeczeństwa używa iPhone'ów... jak Zareagował wtedy Tarantino? Zdenerwował się na taką sugestię do tego stopnia, ze od razu wyszedł i poszedł szukać innej wytwórni.

Źródło tekstu: indiewire, wallstreetjournal