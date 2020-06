Netflix szykuje szósty sezon Lucyfera, a Hulu opóźnia kolejne Opowieści podręcznej

Początek lata przynosi ze sobą zapowiedzi nowych seriali. Tym razem mamy bardzo dobre wiadomości dla fanów serialu Lucyfer. Nieco mniej ucieszą się oglądający Opowieści podręcznej.

Co ciekawego słychać w świecie seriali? Na przykład już w sobotę swoją premierę będzie miał trzeci sezon niemieckiego serialu Dark. Możemy też zdradzić, że podzielimy się swoimi wrażeniami świeżo w dzień premiery. Nie są to jednak na szczęście wszystkie dobre wiadomości. Kolejna przeznaczona jest dla fanów Lucifera Morningstara, czyli zwyczajnie... Lucyfera. Netflix zapewnia, że zobaczymy szósty sezon tej opowieści. Niestety, będzie to też ostatni sezon. Do tego zostało jednak jeszcze dużo czasu. Najpierw przecież musi na platformę trafić w ogóle sezon piąty.

We’re giving the devil his due. Season 6 of Lucifer is coming to Netflix. pic.twitter.com/Q8Nlkcvl3F — NX (@NXOnNetflix) June 23, 2020

Niestety, nie ma róży bez kolców. Z opóźnieniem na ekrany trafi czwarty sezon Opowieści podręcznej. Powodem jest trwająca na świecie epidemia koronawirusa, która skutecznie przeszkodziła w kręceniu serialu. Teraz ekipa powoli zaczyna pracować, musi jednak zastosować się do obostrzeń panujących na terenie Kanady. Pierwotnie kolejny sezon miał się pojawić tej jesieni. Hulu ogłasza jednak, że musimy uzbroić się w cierpliwość przynajmniej do przyszłego roku.

Zobacz Netflix: Jaki film na weekend? 20 - 21 czerwca

Zobacz Chowajcie się seriale, 80% przychodów z emisji dla Japonii to zasługa anime

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: nxonnetflix, thewrap, wł