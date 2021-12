Dostępność stron i aplikacji mobilnych telekomów pod lupą UKE. Oceny nie są najlepsze

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z badania dostępności serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych firm telekomunikacyjnych i pocztowych. Żadna strona nie otrzymała oceny wyższej od dostatecznej, a aplikacja od dobrej.

O dostępności serwisu internetowego możemy mówić wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć oraz skorzystać z wygodnej nawigacji czy interakcji z serwisem. Natomiast osoby z niepełnosprawnością nie są jedynymi, które potrzebują tego, by informacje zamieszczane w Internecie były dostępne. Osoba, która ma przemęczony wzrok, nie różni się aż tak bardzo od osoby trwale niedowidzącej. Dla obu tych użytkowników serwisu kontrast tekstu w stosunku do tła jest bardzo ważny. Serwisy internetowe muszą więc być uniwersalnie dostępne. Dzięki takiemu podejściu z dostępnych stron internetowych mogą korzystać wszystkie osoby.

Firma SoftCream Software Sp. z o.o. przeprowadziła badania na zlecenie UKE, które miały na celu ocenę stanu dostosowania stron internetowych, stron mobilnych i aplikacji firm telekomunikacyjnych i pocztowych dla potrzeb osób, objętych ryzykiem wykluczenia społecznego. Badaniu poddano 34 strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 15 stron przedsiębiorców pocztowych oraz 20 aplikacji.

Wyniki nie napawają zbytnim optymizmem. Dwie aplikacje otrzymały ocenę dobrą, sześć aplikacji otrzymało ocenę dostateczną, a pięć aplikacji otrzymało ocenę niedostateczną. W przypadku dwóch serwisów firm pocztowych nastąpił spadek poziomu dostępności cyfrowej, czterech operatorów poprawiło swój wynik. Również w przypadku serwisów firm telekomunikacyjnych w przypadku dwóch serwisów nastąpił spadek poziomu dostępności cyfrowej, natomiast sześciu operatorów poprawiło swój wynik.

Serwisy internetowe firm telekomunikacyjnych

Tegoroczny ranking serwisów internetowych firm telekomunikacyjnych zawiera 36 strony internetowych. Każde badanie składało się z dwóch etapów – analizy eksperckiej oraz zadań użytkowników. Najwięcej punktów, 43 na 54 możliwe do zdobycia, uzyskała strona wrodzinie.com.pl. To wystarczyło na ocenę dostateczną. Na podium znalazły się też serwisy vectra.pl i klucz.net (po 41,5 punktu, ocena dostateczna). Najgorsze okazały się strony netia.pl i inea.pl, które zdobyły po 32 punkty i oceny niedostateczne.

Więcej informacji na temat dostępności stron WWW firm telekomunikacyjnych można znaleźć w pełnym raporcie z badanie.

Serwisy internetowe firm pocztowych

Pod względem dostępności gorsze okazały się strony internetowe firm pocztowych. Najwięcej punktów otrzymały serwisy gls-group.pl i geis.pl – 42 na 54, co wystarczyło na ocenę dostateczną. Najgorsza pod względem dostępności okazała się strona fedex.pl, która uzyskała ocenę niedostateczną (24 punkty).

Więcej informacji w Rankingu dostępności serwisów internetowych firm pocztowych.

Aplikacje firm telekomunikacyjnych i pocztowych

W przypadku aplikacji mobilnych dostępność była oceniana na podstawie trzech zadań (konsultantka niewidoma, konsultantka niedowidząca i konsultant głuchy). Każde zadanie mogło otrzymać 10 punktów, z czego potem wyciągano średnią i przekładano na ocenę według przyjętej skali. Najwyższą ocenę (8 punktów, dobry) otrzymała aplikacja Chroń dzieci w sieci. Najgorsza okazała się aplikacja FedEx (1,66 punktu, niedostateczny). 7 aplikacji nie poddano ocenie z powodu braku ich obsługi przez system iOS.

Więcej informacji o badaniu można znaleźć w tym raporcie.

Źródło tekstu: UKE

Źródło tekstu: UKE