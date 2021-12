Najlepsze książki 2021 - co warto przeczytać?

Jakie są najlepsze książki roku 2021? Beata nagradza najlepsze pozycje.

Koniec roku to idealny czas na podsumowanie! Dzisiaj przychodzę do Was z najciekawszymi historiami, które przeczytałam w tym roku! Każda z tych książek została ze mną na dłużej, dlatego polecam je Wam z całkowitą pewnością, że będziecie się przy nich dobrze bawić. Zapraszam Was, byście poznali najlepsze książki 2021 roku według „Opowiemci” 😊

Miejsce 3.

Agustina Bazterriza, „Wyborny trup”



„Wyborny trup” to opowieść o świecie, w którym śmiertelny wirus uniemożliwił jedzenie mięsa pochodzenia zwierzęcego niezależnie od gatunku, czy miejsca hodowli. W tym nowym porządku społecznym rząd decyduje się na legalizację hodowli, uboju i przetwarzanie... ludzi.

Augustina Bazterrica od pierwszej strony wrzuca odczucia czytelnika do kotła i zaczyna mieszać, dodając coraz to bardziej przerażające opisy brutalnej wizji przyszłości, gdzie człowiek staje przeciwko człowiekowi w najbardziej odarty z humanitaryzmu sposób. I tak mieszając naszymi wrażeniami dodaje swoje przyprawy raz łagodne, raz pikantne, a jakie danie z tego wyjdzie, to już musicie przeczytać sami!

Miejsce 2.

Maciej Paterczyk „Czarny Bałtyk”



Tytuł ten wielokrotnie pojawiał się w przygotowanych przeze mnie zestawieniach, nie mogło więc zabraknąć go na podium!

W „Czarnym Bałtyku” dostajemy porządną dawkę dobrego retro kryminału. Miejscami czytelnikowi udzieli się klaustrofobiczna atmosfera upadającego hotelu, sztormu oraz przeciągu, który zwiastuje, że trzaskające okna i pękające szyby to najmniejszy z problemów. Zdecydowanie warto przeczytać!

Miejsce 1.

Bartłomiej Grubich „KONIEC. Baśń o mieście, w którym zawsze pada deszcz i skończył się świat”



Kiedy Ania wyjeżdża do Bydgoszczy i ślad po niej znika, w poszukiwania angażuje się jej przyjaciółka Kasia, ksiądz Zbigniew Mikołaj oraz bezgranicznie w niej zakochany Artur Kasprzak. „Koniec” to duszące poszukiwania, wymykające się kontroli. To przykład narracyjnej oryginalności, a także nietuzinkowe postaci, w których każda łączy się ze sobą, tworząc jednego wielkiego bohatera spoglądającego na nas z okładki książki. A na deser deszczowa Bydgoszcz, bo to w niej błąkają się główni bohaterowie: zdezorientowani, zagubieni, odbywający taniec w czasie i przestrzeni.

Bardzo czekałam na taką nieoczywistą historię, w której zacierająca się granica między rzeczywistością a fantazją. W połączeniu ze stylem autora, jego sposobie konstruowania zdań, „Koniec” przeniósł mnie do arcydziwnej rzeczywistości, nieco surrealistycznej i sennej odysei, tak cudownie urzekającej i przekonującej.

Bonus:

Książka dla dzieci, która zachwyciła mnie w tym roku:

Lisa Aisato „Życie”



Lisa Aisato za pomocą ilustracji i poetyckich słów przelewa na karty swoją niezwykłą wrażliwość. Swoją opowieść rozpoczyna od najwcześniejszego etapu życia człowieka: dzieciństwa, oddając w słowach i obrazach całą gamę emocji, które bardzo angażują czytelnika. Przywołuje wspomnienia związane ze zbieraniem mleczy, zabawą na deszczu. Autorka zabiera czytelnika w podróż po przeszłości, a ta pomaga nam uświadomić sobie, jaki ten czas jest kruchy.

Powieść graficzna, która zrobiła na mnie największe wrażenie:

Frank Herbert w adaptacji Briana Herberta i Kevina J. Andersowa, „Diuna. Powieść graficzna, księga 1”



Galaktyką rządzi system feudalny Padyszacha Imperatora Szaddama IV. Najbardziej poszukiwanym towarem są złoża melanżu. Substancja ta przedłuża życie, jest halucynogenna i niezbędną w podróżach międzygwiezdnych. Można ją znaleźć tylko na jednej planecie: - surowej pustynnej planecie Arrakis, tytułowej Diunie. To właśnie grafika popycha do przodu gęstą historię i pomaga wyobrazić sobie świat wykreowany przez Franka Herberta. Uzupełnia narrację tak, by czytelnik nie miał poczucia braków fabularnych. To komiks obowiązkowy dla wszystkich fanów literatury fantastyczno-naukowej.

Opowiadania grozy, które zaskoczyły mnie w tym roku:

Marta Bijan „Domy i inne duchy”



Nie lubię się bać, ale polubiłam się z tajemnicą i niedopowiedzeniami, a ich nie zabraknie w zbiorze opowiadań Marty Bijan! „Domy i inne duchy” to dziesięć mrocznych, wręcz lunatycznych historii, które oczarowują i zapraszają czytelnika do sennego świata koszmarów.

Polecam je miłośnikom opowiadań, horroru, grozy, opowieści z dreszczykiem, które przeniosą nas do opuszczonego domu na skarpie czy dryfującego rozbitka. Marta Bijan snuje hipnotyczne, mrożące krew w żyłach historie i czytając je na myśl czytelnikowi przychodzą „Opowieści z Krypty”. Moje ulubione opowiadania to zdecydowanie „Dom Nikogo”, „Mleko” oraz „Syrena”.

Jestem ciekawa, jakie są wasze top 3 tytuły 2021 roku! Życzę Wam samych niezapomnianych lektur pod choinką! Wesołych Świąt!

