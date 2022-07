Droga ku cyfrowej dekadzie – jest porozumienie w sprawie unijnego programu

Parlament Europejski oraz Rada UE osiągnęły porozumienie w spawie programu Droga ku cyfrowej dekadzie. Określa on politykę Unii w sprawie transformacji cyfrowej do 2030 roku.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w sprawie programu „Droga ku cyfrowej dekadzie”. W programie tym ustanowiono mechanizm monitorowania i współpracy, mające pozwolić osiągnąć wspólne cele w zakresie transformacji cyfrowej Europy, określone w cyfrowym kompasie na 2030 rok. Mechanizm ten dotyczy obszaru umiejętności i infrastruktury, w tym łączności, cyfryzacji przedsiębiorstw i obszaru internetowych usług publicznych, a także poszanowania praw i zasad cyfrowych UE przy realizacji ogólnych celów.

W cyfrowej dekadzie chodzi o to, by technologia cyfrowa przynosiła korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom oraz by wszyscy mogli zdobyć umiejętności pozwalające na uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym. Chodzi o wzmocnienie pozycji. O wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw, o infrastrukturę, dzięki której mamy połączenie z Internetem oraz o to, by usługi administracji rządowej stały się dostępniejsze dla obywateli. Transformacja cyfrowa Europy stworzy szanse dla wszystkich.