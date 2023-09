Unia zawiedziona. Stare nawyki znów w modzie

Po znaczącym spadku w latach 2017-2021, ponownie do łask wraca piractwo – wynika z raportu Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Co jednak najciekawsze, domniemanym powodem takiego stanu rzeczy jest... dokładnie to samo, co wcześniej miało piractwu zapobiegać.