TVP na MUX-3 co najmniej do 2033 roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) podjął decyzję o przedłużeniu rezerwacji częstotliwości dla Telewizji Polskiej na multipleksie MUX-3. To ważna informacja zarówno dla publicznego nadawcy, jak i dla widzów, którzy korzystają z naziemnej telewizji cyfrowej.

MUX-3 z największym zasięgiem

MUX-3 to kluczowy multipleks w Polsce, oferujący największy zasięg spośród wszystkich multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki sieci 264 nadajników, sygnał dociera do 99,5% populacji kraju. Oznacza to, że niemal każdy w Polsce ma dostęp do bezpłatnych kanałów telewizyjnych nadawanych w ramach MUX-3.

Jakie kanały oferuje MUX-3?

Na MUX-3 znajdują się kanały Telewizji Polskiej, nadawane w wysokiej rozdzielczości (HD) w standardzie DVB-T2/HEVC:

TVP1,

TVP2,

TVP3 (z regionalnymi wersjami),

TVP Info,

TVP Sport,

TVP Historia,

TVP Kultura,

TVP ABC.

Dodatkowo, widzowie z telewizorami podłączonymi do Internetu i obsługującymi HbbTV, mają dostęp do aplikacji TVP GO.

Regionalizacja i system ostrzegania

MUX-3 to jedyny multipleks w Polsce, który umożliwia nadawanie regionalnych wersji programu TVP3, dostosowanych do poszczególnych województw. W ramach MUX-3 działa również Regionalny System Ostrzegania (RSO), który informuje o zagrożeniach, takich jak alerty pogodowe czy utrudnienia drogowe.

Rezerwacja do 2033 roku

UKE podjął decyzję o przedłużeniu rezerwacji częstotliwości dla TVP na MUX-3 na kolejne 9 lat, do końca 2033 roku. Decyzja ta została oparta na międzynarodowych kierunkach rozwoju wykorzystania częstotliwości i zapewnia stabilność nadawania programów Telewizji Polskiej w długoterminowej perspektywie.

