Co dalej z TikTokiem? Właściciel stawia sprawę jasno

ByteDance nie ma zamiaru sprzedawać TikToka Amerykanom. Firma ma zupełnie inne plany.

W USA uchwalono nowe przepisy, które zmierzają do blokady aplikacji TikTok, o ile jej aktualny właściciel, firma ByteDance, nie sprzeda jej amerykańskiemu podmiotowi. Ma na to czas do 19 stycznia 2025, przy czym prezydent Joe Biden może przedłużyć ten okres o kolejne trzy miesiące.

ByteDance nie chce sprzedać TikToka

Jak się jednak okazuje, chińskie przedsiębiorstwo wcale nie jest zainteresowane sprzedażą swojej popularnej platformy. Agencja Reuters, ByteDance jest gotowe poświęcić TikToka zamiast pozwolić, by wpadł on w ręce konkurencji. Przede wszystkim chodzi tutaj o zabezpieczeniu własnościowego algorytmu, na podstawie którego aplikacja podsuwa użytkownikom kolejne treści i który z perspektywy chińskiej korporacji jest najbardziej wartościowym elementem platformy.

Ten sam algorytm wykorzystywany jest także w innych usługach firmy ByteDance dostępnych na rynku chińskim, m.in. na platformie Douyin. Te z kolei w dalszym ciągu stanowią główne źródło przychodów firmy, generując znacznie więcej pieniędzy niż sam TikTok. Sprzedaż popularnej aplikacji wraz z algorytmem stawiałaby więc resztę biznesów producenta w bardzo niekorzystnym położeniu.

Co więcej, na sprzedaż TikToka zgodę musiałby wyrazić chiński rząd, którego przedstawiciele już zapowiedzieli swój sprzeciw. Jeśli ByteDance nie wywalczy nic na drodze sądowej, wszystko wskazuje na to, że aplikacja za kilka miesięcy definitywnie zniknie z amerykańskiego rynku.

