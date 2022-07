Telefon czy telewizor? Wiemy, z czego chętniej korzystają Polacy

15 lipca, czyli już jutro, na całym świecie obchodzony będzie Dzień bez Telefonu Komórkowego. Z tej okazji firma TP Vision (właściciel marki Philips TV & Sound) zleciła badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie, po jakie urządzenie sięgają Polacy w celu konsumpcji treści.

Telefon komórkowy ma niemal każdy z nas. Na ogół są to smartfony, które pozwalają nie tylko na utrzymanie kontaktu z rodziną czy znajomymi, ale również pozwalają korzystać z Internetu, zarządzać swoim czasem i pieniędzmi czy płacić za zakupy w sklepie stacjonarnym lub Internecie. Na smartfonach korzystamy również z multimediów, takich jak filmy, muzyka i gry. Czy jednak posiadając telefon i telewizor, chętniej w celu konsumpcji treści sięgamy po mniejsze czy większe z tych urządzeń?

Odpowiedź na to pytanie poznała firma TP Vision, produkująca telewizory marki Philips. Na wyniki przeprowadzonego na jej zlecenie należy patrzeć z pewnym dystansem, bo zwycięzcą tego pojedynku jest – a jakże – telewizor. Jednak jego wyniki i tam są ciekawe.

Telewizor w prawie każdym domu

Z przeprowadzonego badania wynika, że 97% polskich gospodarstw domowych ma telewizor, a ponad połowa z nich dwa lub więcej. Za pośrednictwem telewizora korzystamy z różnego rodzaju rozrywki. Przede wszystkim oglądamy tradycyjną telewizję oraz serwisy streamingowe i VoD, a także czerpiemy wiedzę o świecie. Pomimo ciągłego rozwoju Internetu i urządzeń mobilnych, w tym smartfonów, dla ponad 40% Polaków telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji.

Wybór telewizora jako najlepszego urządzenia do oglądania treści wideo podyktowany jest przede wszystkim lepszą jakością obrazu niż w przypadku smartfonów – tak twierdzi 82% ankietowanych. Równie ważna jest lepsza jakość dźwięku, jaką gwarantuje telewizor – uwagę na to zwraca 81% respondentów. Nie bez znaczenia jest też jakość połączenia sieciowego (69% wskazań), które w przypadku odbiorników telewizyjnych jest często bardziej stabilne niż na smartfonach.

Współczesne telewizory, tzw. smart TV zapewniają możliwość dostępu do Internetu. Dzięki temu umożliwiają oglądanie zarówno tradycyjnej telewizji, jak i korzystanie z internetu i szerokiej gamy aplikacji, w tym serwisów streamingowych i platform VoD. Dzięki temu mamy praktycznie ten sam dostęp do informacji z poziomu telewizora, jak i smartfona. Co więcej, stanowią one domowe centra rozrywki, a oglądanie ich przed dużym ekranem wysokiej jakości pozwala w pełni się zrelaksować czy to samemu, czy w rodzinnym gronie.

– skomentował Marcin Habzda, dyrektor generalny TP Vision w Polsce

Telewizor w centrum domu

Oprócz jakości dźwięku i obrazu, dla użytkowników w Polsce bardzo ważne jest również samo umiejscowienie telewizora. Ponad 77% ankietowanych stwierdziło, że telewizor to istotny element ich salonu, a dla ponad połowy badanych odgrywa istotną rolę w codziennym życiu. Ponad trzy czwarte polskich telewidzów spodziewa się, że za pięć lat nadal będzie miało telewizor w salonie. Natomiast ponad 47% respondentów potwierdziło, że planuje zakupić jeszcze większy odbiornik niż ten, który obecnie posiadają.

Badanie zostało przeprowadzone przez PanelWizard Direct na reprezentatywnej grupie 1027 osób w wieku od 18 do 75 roku życia, w dniach 1-15 marca 2022 roku.

